Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων για απολογία ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε – Τα 820.000 ευρώ, οι 50 αγώνες και οι 8 μαρτυρίες που «καίνε»

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρεται από το πρωί της Πέμπτης η υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, την ώρα που η έρευνα για καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων φαίνεται ότι μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει το πραγματικό της εύρος.

Οι έξι θα περάσουν αρχικά από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια από τον ανακριτή, ενώ θεωρείται πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων, ενώ περίπου 50 αναμετρήσεις έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Και πλέον το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους έξι κατηγορούμενους. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ η προέλευση των 820.000 ευρώ σε μετρητά που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρέθηκαν στην κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, αποτελεί ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας.

Η ύπαρξη του ποσού δεν αποτελεί ασφαλώς από μόνη της απόδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης. Η προέλευση των χρημάτων και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με την υπόθεση είναι αυτά που καλούνται να διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές.

Από την Α1 μέχρι εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα

Η διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται καλύτερα στο εύρος των αγώνων που φέρονται να έχουν εξεταστεί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 50 αναμετρήσεις, από παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας μέχρι χαμηλότερες διοργανώσεις, εφηβικά και ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα.

Το κουβάρι φαίνεται ότι άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου έφτασε στις εισαγγελικές αρχές και αφορούσε τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της.

Ακολούθησαν και άλλες καταθέσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη δικογραφία υπάρχουν οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο πρόσωπα που φέρονται να έχουν περιγράψει στις Αρχές τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν παρεμβάσεις σε αγώνες.

Οι δύο μάρτυρες, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, φέρονται να υποστήριξαν ότι είχαν στο παρελθόν προσωπική εμπλοκή και ότι είχαν λάβει χρήματα για χειραγώγηση αναμετρήσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν κατά την ανάκριση, αποκτούν προφανώς καθοριστική σημασία, καθώς η έρευνα παύει να στηρίζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες τρίτων και αποκτά μαρτυρίες προσώπων που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον μηχανισμό εκ των έσω.

Τα μηνύματα και τα κινητά που μπορεί να ανοίξουν νέο κύκλο

Στη δικογραφία φέρονται να έχουν ενταχθεί επίσης μηνύματα μεταξύ παραγόντων, τα οποία εξετάζονται σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τώρα το ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων.

Κινητά, υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα και άλλα ηλεκτρονικά πειστήρια αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να αναζητηθούν επικοινωνίες, οικονομικές συναλλαγές ή άλλα στοιχεία που ενδεχομένως συνδέονται με τις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος των προσώπων που ερευνώνται δεν είναι κατ’ ανάγκην κλειστός.

Εάν από τα ψηφιακά πειστήρια προκύψουν νέα πρόσωπα ή νέες αναμετρήσεις, η ανάκριση μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τα 820.000 ευρώ και οι έξι συλληφθέντες

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα μέχρι στιγμής παραμένει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στην κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, αποθηκευμένα σε ερμάριο. Το ποσό κατασχέθηκε και η προέλευσή του βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Στην κατοικία του Βαγγέλη Λιόλιου φέρεται επίσης να εντοπίστηκε μικρότερο χρηματικό ποσό, περίπου 8.000-10.000 ευρώ, ανάλογα με τις πληροφορίες διαφορετικών πηγών. Η κρίσιμη διαφορά είναι προφανής: για το ποσό των 820.000 ευρώ οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν από πού προήλθε, εάν δικαιολογείται από νόμιμα εισοδήματα και εάν έχει οποιαδήποτε σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση.

Μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, οποιαδήποτε σύνδεση των χρημάτων με χειραγώγηση αγώνων παραμένει αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και όχι αποδεδειγμένο γεγονός.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, οι διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς, ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο επιχειρηματίας και πρώην αθλητής Γιώργος Μαυραγάνης.

Η Τσαρούχα συνελήφθη κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Μαυραγάνης, ο οποίος δεν είχε αρχικά εντοπιστεί, εμφανίστηκε στη συνέχεια στις Αρχές. Ήδη, μάλιστα, υπάρχει η πρώτη σοβαρή διεθνής αθλητική συνέπεια της υπόθεσης.

Η EuroLeague Basketball έθεσε τη Βασιλική Τσαρούχα εκτός ορισμών, εν αναμονή τόσο των αποφάσεων των ελληνικών αρχών όσο και της δικής της εσωτερικής διερεύνησης.

Ο μαθητικός αγώνας στην Πάφο που προκαλεί ανατριχίλα

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται βρίσκεται και ένας αγώνας που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αφορά μαθητές Λυκείου. Πρόκειται για τον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών και του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Το Ελληνικό Κολλέγιο προηγούνταν 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 19-2.

Το Ελληνικό Κολλέγιο είχε καταθέσει τότε ένσταση για τη διαιτησία, ενώ οι καταγγελίες είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τον Μάρτιο. Και η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί. Την επόμενη ημέρα η Αναγέννηση αντιμετώπισε στον τελικό τα Εκπαιδευτήρια Υπατία και επικράτησε 90-81.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του SDNA εκείνης της εποχής, η Αναγέννηση εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές έναντι 20 της Υπατίας, ενώ είχαν καταγραφεί έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, αποβολή παίκτη και τεχνικές ποινές.

Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλα αυτά δεν αποκαλύφθηκαν τώρα, αλλά είχαν καταγγελθεί δημοσίως από τον Μάρτιο, υπήρχαν βίντεο και υπήρχε ένσταση. Το ερώτημα είναι τι έγινε τότε με αυτές τις καταγγελίες και ποιος τις διερεύνησε.

Η ΕΟΚ, η σιωπή και το διοικητικό ζήτημα

Μέσα σε αυτή τη θύελλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας περιορίστηκε ουσιαστικά στην ενημέρωση ότι το ΔΣ ενημερώθηκε για τη νομική διαδικασία και ότι η υπόθεση θα παρακολουθείται μέσω των επίσημων διαδικασιών. Ωστόσο, πέρα από την ποινική διάσταση, υπάρχει πλέον και μείζον διοικητικό και θεσμικό ζήτημα για την Ομοσπονδία.

Η άσκηση ποινικής δίωξης και η σύλληψη δεν σημαίνουν αυτομάτως ενοχή ούτε αυτοδίκαιη έκπτωση από οποιοδήποτε αξίωμα. Οι εξελίξεις όμως στη δικαστική διαδικασία, οι ενδεχόμενοι περιοριστικοί όροι και οι προβλέψεις της αθλητικής νομοθεσίας μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα για τη δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του προέδρου της ΕΟΚ.

Η κρίσιμη μέρα και τα ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις

Η σημερινή διαδικασία στην Ευελπίδων είναι συνεπώς η πρώτη μεγάλη δικαστική πράξη μιας υπόθεσης που μπορεί να έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Το κρίσιμο πλέον είναι τι στοιχεία περιλαμβάνει η δικογραφία για καθέναν από τους έξι, τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι στις απολογίες τους και κυρίως τι θα αποκαλύψει η ανάλυση του ψηφιακού υλικού.

Υπάρχουν όμως ήδη ερωτήματα που δύσκολα μπορούν να παρακαμφθούν: Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός χειραγώγησης; Ποιος αποφάσιζε ποιοι διαιτητές θα τοποθετηθούν σε κάθε παιχνίδι; Πού κατέληγαν τα χρήματα που περιγράφουν οι μάρτυρες; Ποια είναι η προέλευση των 820.000 ευρώ; Πόσοι από τους περίπου 50 αγώνες μπορούν πράγματι να συνδεθούν με παράνομες παρεμβάσεις; Και, εφόσον υπήρχαν καταγγελίες ακόμη και για αγώνες μαθητών, γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν νωρίτερα οι θεσμικές δικλίδες του ελληνικού μπάσκετ;

Αλλά αν επιβεβαιωθεί έστω και μέρος όσων περιγράφονται στη δικογραφία, τότε δεν θα πρόκειται απλώς για μια υπόθεση ορισμένων «στημένων» αγώνων. Θα πρόκειται για μια υπόθεση που θα θέτει υπό αμφισβήτηση τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν επί χρόνια κρίσιμοι μηχανισμοί του ελληνικού μπάσκετ.

Και όταν η έρευνα φτάνει από την πρώτη κατηγορία μέχρι αγώνες παιδιών, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος κέρδισε και ποιος έχασε μέσα στο γήπεδο. Είναι ποιος ήλεγχε αυτούς που υποτίθεται ότι εγγυούνταν ότι το παιχνίδι παιζόταν με τους ίδιους κανόνες για όλους.

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