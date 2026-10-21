Σκάνδαλο με στημένα: Παραδόθηκε ο Μαυραγάνης, αύριο οι απολογίες των 6 κατηγορουμένων 

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Συνελήφθη ο συνεργάτης του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργος Μαυραγάνης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες.
Ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.
Στα χέρια των αρχών βρίσκονται επίσης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, η Βασιλική Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για δωροδοκία και δωροληψία, κατά περίπτωση.
Εντωμεταξύ, η Euroleague ανακοίνωσε ότι θέτει σε διαθεσιμότητα τη Βασιλική Τσαρούχα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών όσον αφορά τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:
Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική εξέταση της Euroleague Basketball».
Η έρευνα των αρχών αφορά 50 αγώνες μπάσκετ όλων των κατηγοριών, που διεξήχθησαν 2016-2026. Στους επίμαχους αγώνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εφηβικοί αγώνες και αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων, αλλά και μία αναμέτρηση στο εξωτερικό. Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν αύριο (22/10) ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
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