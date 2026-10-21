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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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21.10.2026 16:43

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Ερευνώνται περίπου 50 αγώνες όλων των κατηγοριών 

21.10.2026 16:43
basket

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Περίπου πενήντα αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών, μετά την άσκηση διώξεων και την έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος παραγόντων του αθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτο υλικό που περιήλθε στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα ήταν καταγγελία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της Βαγγέλη Λιόλιο.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε και με άλλες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο από τους μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές καθώς εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες. Η γνώση τους είναι πρωτογενής καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες. Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες, ακόμη και σε εφηβικά αλλά και σχολικά πρωταθλήματα. Η όλη δράση εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, με αντικείμενο περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας στο εξωτερικό.

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