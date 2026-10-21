Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, για την οποία συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος

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820.000 ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία, και συγκεκριμένα στην Κατερίνη, για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης.



Κατά την έρευνα των αρχών έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.



Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων πέντε προσώπων. Συγκεκριμένα, τα έξι εντάλματα αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή που είναι και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και έναν επιχειρηματία, πρώην αθλητή.



Τα εντάλματα εκδόθηκαν έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, η οποία ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.



Η έρευνα αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες τόσο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ όσο και σε άλλες κατηγορίες, με την υπόθεση να εκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.



Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.



Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος έχει ήδη συλληφθεί, μαζί με άλλους τρεις από τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο Λιόλιος κρίθηκε ως ύποπτος φυγής καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας τον είχε καλέσει ως ύποπτο για υπόθεση στημένων αγώνων, μαζί με άλλον ένα παράγοντα και δύο εν ενεργεία διεθνείς (και κορυφαίοι) διαιτητές. Στη λίστα είναι και τρίτος διαιτητής που ωστόσο αποσύρθηκε στο τέλος της περσινής σεζόν.

Κανείς τους δεν πήγε να καταθέσει με αποτέλεσμα ο αθλητικός εισαγγελέας να εκδόσει ένταλμα σύλληψης για όλους.

Σύμφωνα με το sdna, τα ονόματα των διαιτητών που εμπλέκονται στην υπόθεση, είναι αυτά της Βάσως Τσαρούχα και του Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ αναφέρει ότι εκτός του Λιόλιου έχει συλληφθεί και ο Ηλίας Κορομηλάς, ενώ αναζητείται ο παράγοντας Γιώργος Μαυραγάνης.

Ο Εισαγγελέας αποδίδει κατά περίπτωση στους οι έξι τα αδικήματα της δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με στόχο την χειραγώγηση (στημένοι αγώνες) σε παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών.

Η εισαγγελική έρευνα τρέχει από τον εισαγγελέα Αθηνών Απόστολο Γραμμένο εδώ και τρεις μήνες, ενώ έγιναν και κατ’ οίκον έρευνες.

Κατά την δικογραφία, ο χρονικός ορίζοντας της υπό ποινικό έλεγχο υπόθεσης φαίνεται να αφορά τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Την υπόθεση ανέλαβε Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν αύριο οι έξι κατηγορούμενοι.

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