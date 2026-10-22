Καϊράτ – Παναθηναϊκός: Live ο αγώνας των Πρασίνων στο Conference League

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Στο Αλμάτι του Καζακστάν δοκιμάζεται σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ στις 17:30, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Live η εξέλιξη του αγώνα από το Newsit.gr.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, μετά την επικράτηση επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ταξίδεψε με ανεβασμένη ψυχολογία, έπειτα και από το εντυπωσιακό 5-0 επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη θλάση και αναμένεται να μείνει εκτός μέχρι το τέλος του 2026. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού βρίσκεται και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η Καϊράτ, από την πλευρά της, προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με τη Ρίγα και θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα της, βάζοντας δύσκολα στο «τριφύλλι».

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Καϊράτ (Ραφαέλ Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάλμπεκ, μάτα, Μεντόνσα, Οκσάνεν, Μρίνσκι, Γκουάλ, Τουγιακμπάεφ, Εντμίλσον.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ντε Φράι, Καμαρά, Ταμπόρδα, Λούζα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Νέμπης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία.

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