Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Ο Βρούτσης ζητά διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΟΚ, αναστέλλει τις επιχορηγήσεις και οδηγεί σε παραίτηση τη διοίκηση

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Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες και τη σύλληψη του προέδρου της ΕΚΟ Βαγγέλη Λιόλιου και 5 παραγόντων και διαιτητών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε λόγω της υπόθεσης διαφθοράς που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, την προσωρινή αναστολή όλων των επιχορηγήσεων προς την ΕΟΚ. Παράλληλα ζήτησε τη διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου στην ΕΟΚ, για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή διοίκηση έχει δεμένα τα χέρια της, δεν μπορεί να λειτουργήσει την ομοσπονδία και καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να εκλέξει μεταβατικό σχήμα λόγω της εμπλοκής του κ. Λιόλιου στο σκάνδαλο. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η συνθήκη, τότε θα δρομολογηθεί το ταχύτερο ο διορισμός διοίκησης από το Πρωτοδικείο, ώστε να περάσει η ομοσπονδία στην επόμενη ημέρα, οργανώνοντας νέες αρχαιρεσίες.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Αθλητισμού:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ζήτησε τη διενέργεια

έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».



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