Στημένα στο μπάσκετ: Πρώτος απολογείται σήμερα ο Παπαπέτρου – Την Κυριακή η κρίσιμη απολογία Λιόλιου

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Με την απολογία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου αρχίζει σήμερα, Παρασκευή, η κρίσιμη φάση της μεγάλης δικαστικής έρευνας για τους φερόμενους ως στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Θα ακολουθήσουν την Κυριακή ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ τη Δευτέρα ο κύκλος των απολογιών ολοκληρώνεται με τους άλλους τρεις κατηγορούμενους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς η έρευνα αφορά περίπου 50 αγώνες σε βάθος δεκαετίας, από το 2016 έως το 2026, και εκτείνεται από την κορυφαία κατηγορία μέχρι χαμηλότερες διοργανώσεις, εφηβικά και ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα. Στο μικροσκόπιο έχει μπει επίσης μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Ο Παπαπέτρου πρώτος ενώπιον του ανακριτή

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αποχώρησε από τη διαιτησία το περασμένο καλοκαίρι, έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα στις 13:00. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η απολογία του μετά τον εντοπισμό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 820.000 ευρώ σε μετρητά κατά την έρευνα στην κατοικία του.

Η πλευρά του πρώην διαιτητή αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η προέλευση του ποσού μπορεί να δικαιολογηθεί με παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της σημερινής απολογίας του.

Η δικογραφία, πάντως, δεν περιορίζεται στα χρηματικά ευρήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, περιλαμβάνει μηνύματα, έγγραφα, ψηφιακά πειστήρια και καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, με δύο από αυτούς να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας. Οι δύο φέρονται να έχουν περιγράψει στις Αρχές τον τρόπο με τον οποίο, κατά τους ισχυρισμούς τους, γίνονταν παρεμβάσεις για τη χειραγώγηση αγώνων.

Οι διώξεις που έχουν ασκηθεί αφορούν, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικών αγώνων, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας και θα παρουσιάσουν πλέον τις θέσεις και τα στοιχεία τους ενώπιον του ανακριτή.

Την Κυριακή Λιόλιος και Μαυραγάνης, τη Δευτέρα οι άλλοι τρεις

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει την Κυριακή στις 10:00, όταν αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Η απολογία Λιόλιου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της θεσμικής του θέσης αλλά και του εύρους των περιστατικών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και η πλευρά του κάνει λόγο για σκευωρία. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο, υποστηρίζει ότι η επίμαχη επικοινωνία για ονόματα διαιτητών αφορούσε πληροφορίες που επρόκειτο ούτως ή άλλως να δημοσιοποιηθούν λίγες ημέρες αργότερα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 10:30, με τις απολογίες της διεθνούς διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχα, του πρώην διαιτητή και στελέχους της ΚΕΔ Τάσου Πηλοΐδη και του πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Μετά από κάθε απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίζουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κάθε κατηγορουμένου. Έτσι, από σήμερα έως και τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσει να ξεκαθαρίζει η δικαστική εικόνα μιας υπόθεσης που ήδη αποτελεί μία από τις σοβαρότερες έρευνες που έχουν αγγίξει θεσμικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

«Πάγωσε» τη χρηματοδότηση ο Βρούτσης

Η υπόθεση προκάλεσε ήδη και άμεση αντίδραση της Πολιτείας, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Πρόκειται για μία κίνηση με ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική βαρύτητα, καθώς στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος. Η απόφαση της αθλητικής ηγεσίας εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση της ΕΟΚ, ενώ καθιστά σαφές ότι οι συνέπειες της έρευνας δεν περιορίζονται πλέον στο ποινικό επίπεδο, αλλά αγγίζουν ήδη τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας.

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