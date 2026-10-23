Λιόλιος-gate: Μαρτυρας αποκαλύπτει σχέδιο για τις εκλογές της ΕΟΚ το 2020

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Σχέδιο συγκέντρωσης ψήφων από σωματεία και δημιουργίας δικτύου διαιτητών, με στόχο την επικράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στις εκλογές της ΕΟΚ, περιγράφει βασικός μάρτυρας στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στην κατάθεσή του αναφέρεται σε συναντήσεις, επαφές με διαιτητές και περιστατικά που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, συνδέονταν με την προσπάθεια δημιουργίας ενός μηχανισμού επιρροής στο άθλημα. Οι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της μαρτυρίας που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές.

Οι επαφές πριν από τις εκλογές της ΕΟΚ

Ο μάρτυρας τοποθετεί την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Λιόλιο στο 2015, όταν οι ομάδες τους, ο Φάρος Κερατσινίου και ο Προμηθέας Πατρών, αγωνίζονταν ως αντίπαλοι. Όπως καταθέτει, οι επαφές συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια, ενώ το καλοκαίρι του 2017 ο Λιόλιος τού εξέφρασε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ.

Ο ίδιος περιγράφει τη συζήτηση για τη στήριξή του, καθώς και τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαυραγάνη, τον οποίο ο Λιόλιος, σύμφωνα με την κατάθεση, τού παρουσίασε ως έμπιστο συνεργάτη. Ακολουθεί αυτούσιο το απόσπασμα της μαρτυρίας:

«Βρήκα συνεργασίες και ο Φάρος ξανακατέβηκε στην Α2, όπου ξανανέβηκε στην Α1. Το καλοκαίρι του 2017, δίνω τα δικαιώματα των μετοχών στην ομάδα της Λάρισας και μετονομάζεται σε Φάρος Λάρισας, συμμετέχει στην κατηγορία Α1, ως ΚΑΕ. Με κάλεσε ο κύριος Λιόλιος, μου είπε να συναντηθούμε από κοντά.

Συναντηθήκαμε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, μου εξέφρασε τη διάθεσή του να κατέβει σε δύο χρόνια πρόεδρος της ΕΟΚ και ήθελε να έχουμε στενότερες επαφές, αφού οι ομάδες θα ήταν στις ίδιες κατηγορίες. Τον προέτρεψα να πάει για πρόεδρος και θα είμαι εκεί να τον βοηθήσω, με ρώτησε τι θα ήθελα ως αντάλλαγμα.

Του απάντησα ότι δεν θέλω τίποτα οικονομικό, το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με την Εθνική Ομάδα. Συμφωνήσαμε και μου είπε ότι θέλει να μου γνωρίσει έναν συνεργάτη του, τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα, τον κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Τις επόμενες μέρες συναντηθήκαμε. Ο κ. Λιόλιος μου είπε ότι είναι άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης και ό,τι χρειάζομαι θα μιλάω μαζί του».

Στο επόμενο μέρος της κατάθεσής του, ο μάρτυρας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, οργανώθηκε η προσπάθεια για την επικράτηση του Λιόλιου στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Κεντρικά σημεία της μαρτυρίας του είναι η προσέγγιση σωματείων για τη συγκέντρωση ψήφων και η παράλληλη προσπάθεια δημιουργίας επαφών με διαιτητές.

Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει: «Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πώς θα στρατολογούσαμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν, και πώς θα ξεκινήσουμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών.

Η λογική του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου ήταν να βρούμε φίλους.

Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή ο νυν σύμβουλος διαιτησίας στην ΚΕΔ, διεθνής τότε διαιτητής, ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε λόγω του ορίου ηλικίας… ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών.

Έκτοτε, ξεκινήσαμε μια παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του Μαυραγάνη.

Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ως μελλοντικός πρόεδρος ήθελε να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές δεν περιορίζονταν στη συγκέντρωση υποστήριξης από σωματεία, αλλά επεκτείνονταν και στη διαιτησία.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ορισμένοι διαιτητές προσεγγίζονταν μέσω του συγκεκριμένου δικτύου, ενώ αποδίδει στον επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου κεντρικό ρόλο στις επικοινωνίες.

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