Δικηγόρος Τσαρούχα-Κορομηλά για την υπόθεση των στημένων: «Σκευωρία, είναι άνθρωποι καθαροί»

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Για σκευωρία σε βάρος των εντολέων του, Βάσως Τσαρούχα και Ηλία Κορομηλά, έκανε λόγο ο δικηγόρος τους, Άγγελος Πεπόνης, αναφερόμενος στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δύο εντολείς του αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη συμπεριφορά τους.

«Εμείς ως συνήγοροι ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να αναφερθούμε στο περιεχόμενο της δικογραφίας. Η υπόθεση είναι σοβαρή και θέλω να τηρηθεί η μυστικότητα της ανάκρισης. Οι δύο εντολείς μου με διαφορετικές ιδιότητες, η μία είναι ενεργή διαιτητής και στα ελληνικά πρωταθλήματα, και στην Ευρωλίγκα, και στις διεθνείς διοργανώσεις, καταξιωμένη, αναγνωρίσιμη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κύριος Κορομηλάς δεν είναι πλέον ενεργός διαιτητής, ήταν σε ένα διοικητικό πόστο από το 2024 με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθήκοντα διοικητικής φύσεως στο συγκεκριμένο κομμάτι, όχι στην διοίκηση της ΕΟΚ» είπε αρχικά.

«Από εκεί και πέρα, ο καθένας με την ιδιότητά του αυτή εμφανίζεται να έχει κάνει πράγματα τα οποία ουδείς από τους δύο τα αποδέχεται, κατηγορηματικά τα αρνούνται. Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο κατά την θέση των εντολέων μου, δεν είχαν λόγο, ούτε θα είχαν σκέψη καν να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο και βέβαια επειδή αναφέρθηκαν και κάποια πράγματα που δημοσιοποιήθηκαν, το σχόλιό μου είναι το εξής: όντως η αθλητική νομοθεσία έχει αυτή την δυνατότητα, να πηγαίνει κάποιος να καταγγέλει κάτι και στη συνέχεια να μην διώκεται ή να μην τιμωρείται. Αυτό ως δυνατότητα, ενώ ξεκινάει ως βοηθητικό για να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί κάτι, το θέμα είναι να δούμε αν καταντάει παραπλανητικό. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, δεν είναι αξιόπιστο ή να το διαστρεβλώσει και μετά να εμφανίσει ότι εγώ δεν τιμωρούμαι, δεν διώκομαι και πήγα και το είπα» πρόσθεσε.

Οι αναφορές σε μηνύματα, συναντήσεις και επικοινωνίες

Αναφορικά με τις πληροφορίες για μηνύματα, συναντήσεις και επαφές με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων, ο δικηγόρος σημείωσε ότι, όταν οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι συμμετείχαν σε τέτοιες επικοινωνίες, η αξιολόγηση των σχετικών αναφορών πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για την αξιοπιστία των πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι η αποδεικτική αξία των επικοινωνιών και των σχετικών αφηγήσεων πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

«Αυτές οι πληροφορίες σε υποθετικό επίπεδο να κάνω ένα σχόλιο λογικής. Όταν έχουμε καταγγελία ή αναφορά για συναντήσεις και επικοινωνίες, όταν το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται, καταγγέλεται ή εμφανίζεται να συμμετέχει σε μία επικοινωνία, το αρνείται, δε συμμετείχε ή μαθαίνει ότι λέγονται πράγματα για εκείνον τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τι άλλο να πει κάποιος πέρα του ότι δεν ισχύει; Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει» σχολίασε και συνέχισε:

«Για αυτό και σε οποιαδήποτε δικογραφία, σε οποιαδήποτε υπόθεση οποιοσδήποτε νομικός στηρίζεται σε αφηγήσεις ή απλά επικοινωνίες θα έλεγε ότι είναι σημαντικό, ένα στοιχείο ιδιαίτερης αξίας ή μειωμένης αξίας; Αυτό είναι το ένα επίπεδο και επειδή εξακολουθώ να μην μπορώ να πω κάτι για την δικογραφία, θέλω να πω κάτι άλλο. Και οι δύο εντολείς μου σε πολύ προγενέστερο χρονικό διάστημα των ενταλμάτων συλλήψεως είχαν ανθρώπους οι οποίοι ανεξήγητα σε έναν βωμό εξυπηρέτησης συμφερόντων οικονομικής φύσεως στον χώρο του αθλητισμού είχαν και οι δύο αντιμετωπίσει ενέργειες συγκεκριμένες, οι οποίες τους προβλημάτιζαν από πού προέρχονται και γιατί συμβαίνουν και για τις οποίες είχαν ανταπαντήσει με άλλες νομικές ενέργειες, οι οποίες έχουν ευδοκιμήσει ή είναι σε εξέλιξη».

Ο δικηγόρος ζήτησε να μην βγαίνουν εύκολα συμπεράσματα, ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχουν μηνύματα που σχετίζονται με την υπόθεση, απέφυγε να τοποθετηθεί.

«Απαντώντας στο αν υπάρχουν μηνύματα, απαντάω στο περιεχόμενο της δικογραφίας. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά λέω αυτό που καλύπτει όποιο ερώτημα μηνυμάτων, επικοινωνιών. Δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Είναι διαυγείς, είναι άνθρωποι καθαροί, είναι άνθρωποι νόμιμοι, άνθρωποι που δεν έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη» απάντησε χαρακτηρίζοντας «σκευωρία» όπως την χαρακτήρισαν οι πελάτες του, την υπόθεση αυτή.

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