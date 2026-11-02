Τράπεζες: Τίναξαν την μπάνκα στον αέρα – Κέρδη δισεκατομμυρίων με ισχυρή ώθηση από τις προμήθειες

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Σχεδόν 2,82 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη συγκέντρωσαν στο εννεάμηνο του 2026 οι τρεις συστημικές τράπεζες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Την ίδια ώρα, η αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, η επέκταση των χορηγήσεων και οι σημαντικές διανομές προς τους μετόχους αναδεικνύουν τη χρηματοοικονομική ευρωστία των τραπεζών, αλλά και τα ερωτήματα για το κατά πόσο η βελτίωση αυτή μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία, στις μικρότερες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank εμφάνισαν συνολικά δημοσιευμένα καθαρά κέρδη περίπου 2,82 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με την προσθήκη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στις 4 Νοεμβρίου, το συνολικό μέγεθος της κερδοφορίας των τεσσάρων συστημικών ομίλων θα αυξηθεί περαιτέρω.

Πίσω από τους υψηλούς ρυθμούς κερδοφορίας διαμορφώνεται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με τις τράπεζες να στηρίζονται όχι μόνο στα επιτοκιακά έσοδα, αλλά και στις προμήθειες, στις ασφαλιστικές εργασίες, στη διαχείριση κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων.

Κέρδη και έσοδα που συνεχίζουν να αυξάνονται

Η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,161 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,4%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 1,209 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 14,3%.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους 893 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 9%, ενώ η Alpha Bank εμφάνισε δημοσιευμένα κέρδη 766,1 εκατ. ευρώ, έναντι 706,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε προσαρμοσμένη βάση, η κερδοφορία της Alpha έφτασε τα 778,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,2%.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους των τριών τραπεζών ανήλθαν σε περίπου 4,925 δισ. ευρώ. Η Eurobank κατέγραψε 2,068 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 1,532 δισ. ευρώ και η Alpha Bank 1,325 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων, παρά τις μεταβολές των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων. Οι τράπεζες αντισταθμίζουν τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ομολόγων και της διαμόρφωσης του κόστους χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η διατήρηση υψηλών επιτοκιακών εσόδων επαναφέρει τη συζήτηση για το κόστος δανεισμού και τις αποδόσεις των καταθέσεων. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δεν μεταφέρεται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ταχύτητα σε όλες τις κατηγορίες τραπεζικών προϊόντων, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους αποταμιευτές και τους δανειολήπτες.

Προμήθειες: Η δεύτερη μεγάλη πηγή κερδοφορίας

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των εσόδων από προμήθειες και υπηρεσίες, τα οποία συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις στρατηγικές των τραπεζών.

Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρά έσοδα προμηθειών 630 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13%, ενώ η Alpha Bank εμφάνισε έσοδα 482,7 εκατ. ευρώ, με αύξηση 32,2%. Ακόμη και χωρίς την επίδραση των μερισμάτων της PRODEA, η άνοδος στην Alpha διαμορφώθηκε στο 25,4%.

Στην Πειραιώς τα έσοδα από υπηρεσίες έφτασαν τα 679 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39%, με τη σημαντική αυτή μεταβολή να συνδέεται και με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Το άθροισμα των τριών δημοσιευμένων μεγεθών προσεγγίζει τα 1,792 δισ. ευρώ, αν και δεν πρόκειται για πλήρως ομοειδή κονδύλια, καθώς οι εταιρικές περίμετροι και οι κατηγορίες εσόδων διαφέρουν.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, επενδυτικών προϊόντων και ασφαλίσεων αποτελεί θετική εξέλιξη για τη διαφοροποίηση των τραπεζικών εσόδων. Δεν μπορεί, ωστόσο, να παραβλέπεται το ζήτημα των επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Απαιτείται, επομένως, να διαχωρίζονται οι προμήθειες που προέρχονται από επενδυτικές και ασφαλιστικές εργασίες από εκείνες που συνδέονται με βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Μόνο έτσι μπορεί να αξιολογηθεί με ακρίβεια το πραγματικό κόστος για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η πιστωτική επέκταση και τα όριά της

Σημαντική είναι η ενίσχυση των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, με τις επιχειρήσεις να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων.

Η Eurobank εμφάνισε καθαρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεών της, πριν από προβλέψεις, έφτασε τα 59 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε πιστωτική επέκταση 2,6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με τις νέες εκταμιεύσεις να ανέρχονται στα 10,1 δισ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου έφτασαν τα 40,4 δισ. ευρώ.

Στην Πειραιώς το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε στα 39,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση διατηρεί στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Το κρίσιμο ερώτημα, πάντως, δεν περιορίζεται στο πόσα δάνεια χορηγούνται, αλλά στο ποιοι τα λαμβάνουν.

Τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, οι επενδύσεις στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις υποδομές συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της τραπεζικής χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τις εξασφαλίσεις, το κόστος δανεισμού και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Εξίσου σημαντική είναι η εικόνα της στεγαστικής πίστης. Παρά τη βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών, η πρόσβαση των νοικοκυριών σε στεγαστική χρηματοδότηση εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις υψηλές τιμές των ακινήτων, τις απαιτήσεις ίδιας συμμετοχής και το διαθέσιμο εισόδημα.

Η Εθνική Τράπεζα και η πλήρης εικόνα του κλάδου

Το τελευταίο κομμάτι της εικόνας θα προστεθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όταν η Εθνική Τράπεζα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία εξαμήνου, η Εθνική είχε καταγράψει κέρδη 661 εκατ. ευρώ, καθαρά έσοδα από τόκους περίπου 1 δισ. ευρώ και έσοδα από προμήθειες 243 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν τα 39,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρισκόταν στο 2,4%, επιβεβαιώνοντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη αφορούν αποκλειστικά το πρώτο εξάμηνο και δεν είναι συγκρίσιμα χρονικά με τα αποτελέσματα εννεαμήνου των υπόλοιπων τραπεζών.

Μερίσματα, ισολογισμοί και πραγματική οικονομία

Η υψηλή κερδοφορία επιτρέπει στις τράπεζες να προχωρούν σε σημαντικές επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους τους.

Η Eurobank έχει ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα 214 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank προγραμματίζει προμέρισμα 124 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Οι διανομές αποτυπώνουν τη σημαντική αλλαγή που έχει συντελεστεί στο τραπεζικό σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Την ίδια στιγμή, όμως, η ισχυρή κερδοφορία δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή ένδειξη για τη συνολική συμβολή των τραπεζών στην οικονομική ανάπτυξη.

Η ουσιαστική δοκιμασία αφορά τη διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τραπεζικές χρεώσεις και την προσφορά ανταγωνιστικών αποδόσεων στους καταθέτες.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον ισχυρότερους ισολογισμούς, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και σημαντική δυνατότητα δημιουργίας κερδών. Το ζητούμενο είναι η οικονομική αυτή ισχύς να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη και περισσότερο ισόρροπη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Διότι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου δεν είναι μόνο να διατηρηθούν τα υψηλά τραπεζικά κέρδη, αλλά να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στην ευημερία των τραπεζικών ισολογισμών και στις χρηματοδοτικές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

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