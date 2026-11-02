Όμηρος: Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ και επέκταση στην αγορά χαλουμιού με νέα εξαγορά

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Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η γαλακτοβιομηχανία Όμηρος, συνδυάζοντας την αύξηση των πωλήσεων με επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο όμιλος, με παραγωγική βάση τα Τρίκαλα, ενισχύει τις εγκαταστάσεις του, επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά του χαλουμιού και επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγικές του δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε στα 95,54 εκατ. ευρώ, έναντι 87,05 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,76%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 11,08 εκατ. ευρώ, από 10,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η πορεία των οικονομικών μεγεθών αποτυπώνει την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας του ομίλου, αν και η βελτίωση των μικτών κερδών ήταν αισθητά μικρότερη από την άνοδο των πωλήσεων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη πίεσης στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο υποχώρησε από περίπου 12,6% σε 11,6%.

Επενδύσεις στα Τρίκαλα και είσοδος στο χαλούμι

Στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση των εγκαταστάσεων στα Τρίκαλα, όπου έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προσθήκη περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων παραγωγικών χώρων, την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών διαδικασιών, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερες παραγγελίες από τις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επέκταση στην Κύπρο, όπου ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του στον κλάδο του χαλουμιού.

Μέσω της Omiros Dairies Cyprus Limited προχώρησε στην εξαγορά του 100% της HADJIPIERIS LTD, αποκτώντας μια επιπλέον παραγωγική βάση σε μια κατηγορία τυροκομικών προϊόντων με σημαντική διεθνή ζήτηση.

Η κίνηση συνοδεύεται από σχεδιαζόμενη επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την επέκταση των εγκαταστάσεων στην Κύπρο, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ανάπτυξη των εξαγωγών χαλουμιού.

Η επέκταση στην κυπριακή αγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς η Όμηρος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε περισσότερες κατηγορίες τυροκομικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος δίνει έμφαση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην περιβαλλοντική διαχείριση των παραγωγικών μονάδων του.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η επέκταση των εγκαταστάσεων δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε παραγωγή, τεχνική υποστήριξη και οργανωτικές λειτουργίες.

Με τις νέες επενδύσεις, η Όμηρος επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, αξιοποιώντας την παραγωγική βάση στην Ελλάδα και την επέκταση στην Κύπρο, σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού και πιέσεων στο κόστος παραγωγής.

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