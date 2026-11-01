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01.11.2026 14:02

«Ο Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι», δήλωνει σύμβουλος του Κρεμλίνου

01.11.2026 14:02
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Η δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου έγινε λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος της Φινλανδίας μετέφερε, αυτή την εβδομάδα, μήνυμα από τον Ζελένσκι προς τον Πούτιν, σχετικά με την προθυμία του Ουκρανού ηγέτη να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».

Σε δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες είχε συνδέσει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας από τις ενέργειες του Κιέβου.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Vesti, ο Ουσακόφ ανέφερε ότι η Μόσχα θα ανακοινώσει την ημερομηνία των τριμερών συνομιλιών μετά την Ημέρα Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας, η οποία εορτάζεται στις 4 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες σίγουρα δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από τους εορτασμούς.

«Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι Ουκρανοί αντίπαλοί μας κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Εάν υπάρξουν βομβαρδισμοί μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, αυτό πιθανότατα θα επηρεάσει με κάποιον τρόπο και τη διάθεσή μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης του Πούτιν.

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