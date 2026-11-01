Ο Δένδιας προαναγγέλλει αυξήσεις, το ΚΥΣΕΑ έχει το δίλημμα της απόφασης

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Μια ενδιαφέρουσα πολιτική λεπτομέρεια είχε η παρουσία του Νίκου Δένδια στη Γαλλία, στην τελετή για τη φρεγάτα «Νέαρχος». Ο υπουργός Άμυνας προανήγγειλε ότι θα εισηγηθεί βελτίωση των αποδοχών των πληρωμάτων, εκφράζοντας μάλιστα την πεποίθηση ότι το ΚΥΣΕΑ θα συμφωνήσει την επόμενη εβδομάδα.
Με άλλα λόγια, ο Δένδιας φρόντισε να δημιουργήσει δημόσια προσδοκία πριν από τη συλλογική κυβερνητική απόφαση. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό ενδιαφέρον: εάν η πρόταση εγκριθεί, ο υπουργός θα έχει ήδη πιστωθεί την πρωτοβουλία. Εάν υπάρξουν αντιρρήσεις, κάποιοι άλλοι θα κληθούν να εξηγήσουν γιατί δεν προχώρησε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δένδιας δείχνει ότι γνωρίζει καλά πώς να διαμορφώνει πολιτική ατζέντα. Ακόμη κι όταν πρόκειται για αποφάσεις που δεν λαμβάνει μόνος του.
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