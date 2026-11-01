Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. ευρώ, άνοδος χορηγήσεων και αυξανόμενη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής στα έσοδα

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Με καθαρά κέρδη που πλησιάζουν τα 900 εκατ. ευρώ, αύξηση των δανείων και σημαντική ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διευρύνει πλέον τη δραστηριότητά της πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική, αξιοποιώντας και την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 893 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 930 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14%.

Η κανονικοποιημένη απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 15,4%, επίδοση που κινείται κοντά στον ετήσιο στόχο της διοίκησης.

Η αύξηση της κερδοφορίας στηρίζεται στην ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων, στη διατήρηση των εσόδων από τόκους και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των προμηθειών και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Το νέο στοιχείο στην εικόνα της Πειραιώς είναι η αυξανόμενη συμμετοχή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του ομίλου.

Άνοδος δανείων και καταθέσεων

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να φτάνει τα 39,6 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι το τελευταίο τρίμηνο θα πρέπει να καταγραφεί περαιτέρω σημαντική αύξηση των χορηγήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η εικόνα στη στεγαστική πίστη, έναν τομέα που τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριζόταν από περιορισμένη ζήτηση και χαμηλές καθαρές ροές νέων δανείων.

Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασε καθαρή αύξηση 135 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 600 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι καταθέσεις πελατών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 69,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το μέσο κόστος καταθέσεων παρέμεινε σχετικά χαμηλό, στο 0,39%, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κερδοφορίας από τις βασικές τραπεζικές εργασίες.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 16,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19%, με τις καθαρές εισροές να φτάνουν τα 1,3 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Ασφαλιστική και τα έσοδα

Η ενίσχυση της παρουσίας στον ασφαλιστικό τομέα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της Πειραιώς.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 679 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39% σε ετήσια βάση, με την Εθνική Ασφαλιστική να συμβάλλει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Η ασφαλιστική εταιρεία κατέγραψε παραγωγή ασφαλίστρων 666 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια πρόσθετη πηγή εσόδων για την Πειραιώς, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων και τις μεταβολές των επιτοκίων.

Κόκκινα δάνεια και μερίσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 542 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στο 2,2%.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο υποχώρησε στο 32%.

Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 2%, από 2,2% στο προηγούμενο τρίμηνο, με τη μείωση να συνδέεται και με πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,6%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι διανομές προς τους μετόχους. Η Πειραιώς έχει σχηματίσει πρόβλεψη 650 εκατ. ευρώ για χρηματικές διανομές από τα κέρδη του 2026, ενώ σχεδιάζει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το βασικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο είναι η επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης, η διατήρηση της κερδοφορίας και η περαιτέρω αξιοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός στις χρηματοδοτήσεις και στα επενδυτικά προϊόντα εντείνεται.

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