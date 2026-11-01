Profile: Από το Λονδίνο ξεκινά νέα διεθνή προσπάθεια στην τεχνητή νοημοσύνη για τις μεγάλες τράπεζες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας προχωρά η ελληνική Profile, επιλέγοντας το Λονδίνο για την παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων της πλατφόρμας ProfileOne. Η εταιρεία επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην αγορά λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχετικές επενδύσεις αυξάνονται διεθνώς.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του FTT Fintech Festival, μιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει επιχειρήσεις τεχνολογίας και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί την παρουσία της Profile στο Sibos του Μαϊάμι και εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να προωθήσει τις τεχνολογικές λύσεις της σε μεγαλύτερο αριθμό διεθνών πελατών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ProfileOne, μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για τη διασύνδεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με υφιστάμενα τραπεζικά και επιχειρησιακά συστήματα.

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η αμφίδρομη συνδεσιμότητα μέσω του πρωτοκόλλου Model Context Protocol (MCP), την οποία η εταιρεία παρουσιάζει ως πρωτοποριακή δυνατότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Στην πράξη, η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υπηρεσιών προς εξωτερικούς ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης όσο και ως σύστημα που αξιοποιεί υπηρεσίες τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια κοινή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.

Η τεχνολογία επιτρέπει τη διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης πελατών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και βασικών τραπεζικών εργασιών, καθώς και με συμβατές υπηρεσίες εταιρειών όπως η Microsoft και η Bloomberg.

Για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάκτηση πληροφοριών, στην ανάλυση χαρτοφυλακίων και στην υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων, με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν οριστεί.

Η ασφαλής διαχείριση των δεδομένων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, καθώς οι τράπεζες λειτουργούν σε περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και από τον έλεγχο της πρόσβασης και την αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων.

Για την Profile, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος αποτελεί προσπάθεια διεύρυνσης της δραστηριότητάς της πέρα από τις παραδοσιακές εφαρμογές τραπεζικού λογισμικού.

Η εμπορική σημασία της νέας πλατφόρμας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εξασφάλισης συμβάσεων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από την ταχύτητα υιοθέτησης των σχετικών τεχνολογιών.

Η παρουσία στο Λονδίνο δημιουργεί ευκαιρίες προβολής και επαφών με δυνητικούς πελάτες, χωρίς ωστόσο να προδικάζει νέα συμβόλαια ή συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο η αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε πρόσθετες εργασίες και έσοδα για την ελληνική εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Τα σχολεία της Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία του νερού

FARIA Renewables: Διπλή επένδυση στα αιολικά της Βοιωτίας με συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN