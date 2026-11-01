Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

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Περίπου 110 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση 58 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου που έπλεε στην περιοχή υπό σημαία Μάλτας.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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