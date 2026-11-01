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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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01.11.2026 10:16

Σάλος με τις δηλώσεις του CEO της OpenAI: «Απαίσιο που τόση RAM βρίσκεται στα χέρια χρηστών υπολογιστών, θα έπρεπε να την έχω όλη στα data centers μου» (Video)

01.11.2026 10:16
sam_altman_openAI

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Την ώρα που οι τιμές της RAM συνεχίζουν να αυξάνονται, προκαλώντας πονοκέφαλο στους χρήστες υπολογιστών, ο Sam Altman έκανε μια δήλωση που δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητη. Συγκεκριμένα, ο CEO της OpenAI υποστήριξε ότι η διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων μνήμης στους προσωπικούς υπολογιστές αποτελεί κακή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς θεωρεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά στα data centers.

O Altman αναφέρθηκε στην μόδα εκτέλεσης AI μοντέλων τοπικά, απευθείας δηλαδή στους προσωπικούς υπολογιστές, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με κάποιο cloud service. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η προσέγγιση δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διαθέσιμη μνήμη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η προσέγγιση δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διαθέσιμη μνήμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Από την άποψη της παγκόσμιας κατανομής πόρων, είναι πραγματικά απαίσιο να έχει ο καθένας τόσο πολλή DRAM στον υπολογιστή του».

Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος που διευθύνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο θεωρεί ότι η RAM που βρίσκεται στον προσωπικό μας υπολογιστή θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται κάπου αλλού. Και, φυσικά, αυτό το «κάπου αλλού» δεν είναι το σπίτι κάποιου άλλου χρήστη, αλλά τα data centers των εταιρειών που θα μας χρεώνουν για να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστικούς πόρους τους.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη μνήμη μπορεί να χρησιμοποιείται μόλις το 5% του χρόνου, ενώ στα data centers θα μπορούσε να αξιοποιείται πολύ πιο εντατικά.

Γιατί, σύμφωνα με αυτή τη λογική, το πρόβλημα δεν είναι ότι η RAM έχει γίνει πανάκριβη. Δεν είναι ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να αγοράσουν το hardware που χρειάζονται. Δεν είναι καν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης απορροφούν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικών πόρων, συμβάλλοντας στην εκτίναξη της ζήτησης.

Το πρόβλημα για αυτόν είναι ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους υπολογιστικούς πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πιο κερδοφόρα από τις εταιρείες.

Οι δηλώσεις του Altman προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να τις χαρακτηρίζουν υποκριτικές.

Και όχι άδικα.

Η OpenAI είναι μία από τις εταιρείες που επενδύουν τεράστια ποσά σε AI data centers, συμβάλλοντας στην εκρηκτική ζήτηση για μνήμες και στις αυξήσεις τιμών που καλούνται πλέον να πληρώσουν οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Και τώρα, ο επικεφαλής της εταιρείας εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι η RAM που βρίσκεται στους προσωπικούς υπολογιστές αποτελεί σπατάλη πόρων.

Η αντίφαση είναι εντυπωσιακή: οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αγοράς όπου το hardware γίνεται ολοένα ακριβότερο, ενώ ταυτόχρονα προωθούν ένα μοντέλο στο οποίο ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να διαθέτει το δικό του hardware.

Θα αρκεί να πληρώνει για να χρησιμοποιεί εκείνο που βρίσκεται στην κατοχή τους.

Και κάπως έτσι, η εταιρική απληστία αποκτά το προσωπείο της κοινωνικής ευθύνης. Η συγκέντρωση του πλούτου και των υπολογιστικών πόρων παρουσιάζεται ως ορθολογική διαχείριση, ενώ η δυνατότητα του καθενός να διαθέτει και να ελέγχει τα δικά του μέσα παραγωγής ψηφιακής εργασίας αντιμετωπίζεται ως αναποτελεσματικότητα.

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