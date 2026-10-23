Πώς οι 6 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν 130 δισ. δολάρια σε μία ημέρα λόγω τεχνητής νοημοσύνης

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Οι έξι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχασαν συνολικά 130 δισ. δολάρια την Πέμπτη (22/10), καθώς οι μετοχές τεχνολογίας δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, εν μέσω νέων ανησυχιών για την απόδοση των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύουν οι εταιρείες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Forbes, οι Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν, Μάικλ Ντελ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ είδαν τις περιουσίες τους να μειώνονται, καθώς οι μετοχές των Tesla, SpaceX, Amazon, Google, Dell και Meta κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.

Έλον Μασκ: Απώλειες 74 δισ. δολαρίων και πιέσεις σε SpaceX και Tesla

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Έλον Μασκ, με την περιουσία του να μειώνεται κατά 74 δισ. δολάρια, μόλις στα… 914,7 δισ. δολάρια, το απόγευμα της Πέμπτης.

Η μετοχή της SpaceX υποχώρησε σχεδόν 9%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση εσόδων κατά 161% σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτές αξιολογούν το χρηματοδοτικό κενό ύψους 35 δισ. δολαρίων στις ταμειακές ροές της εταιρείας, καθώς και την επιβεβαίωση του Μασκ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla.

Παράλληλα, η μετοχή της Tesla υποχωρούσε κατά 2% στις απογευματινές συναλλαγές, παρότι η εταιρεία εξέπληξε την αγορά ανακοινώνοντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο.

Η Tesla αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ολόκληρου του έτους, περιορίζοντάς την στα 20 δισ. δολάρια, από περισσότερα από 25 δισ. δολάρια προηγουμένως.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναμένουν ενημερώσεις για την πορεία των έργων της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Τζεφ Μπέζος και ιδρυτές της Google: Απώλειες 26 δισ. δολαρίων

Ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes, έχασε περίπου 11 δισ. δολάρια.

Η περιουσία του επηρεάστηκε από την πτώση σχεδόν 5% της μετοχής της Amazon, στο πλαίσιο των ευρύτερων ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο και στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, οι οποίοι καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στην κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Οι δύο επιχειρηματίες έχασαν συνολικά 15 δισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της Google σημείωσε πτώση άνω του 3%.

Μάικλ Ντελ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Ισχυρές απώλειες σε Dell και Meta

Ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Μάικλ Ντελ, είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 12 δισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της Dell Technologies κατέγραψε βουτιά 7%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος έχασε 18 δισ. δολάρια, με τη μετοχή της Meta να υποχωρεί κατά 8%.

Forbes: Πόσο αποτιμώνται οι περιουσίες των έξι δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, στις 3 μ.μ. της Πέμπτης (22/10), ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, η περιουσία του Έλον Μασκ ανερχόταν σε 917,6 δισ. δολάρια.

Το ποσό ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο της προηγούμενης ημέρας, όταν ο Μασκ είχε ανακτήσει προσωρινά την ιδιότητα του τρισεκατομμυριούχου.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμώμενες περιουσίες των υπόλοιπων πέντε δισεκατομμυριούχων διαμορφώνονταν ως εξής:

Τζεφ Μπέζος: 370,4 δισ. δολάρια.

Λάρι Πέιτζ: 266,9 δισ. δολάρια.

Σεργκέι Μπριν: 245,7 δισ. δολάρια.

Μάικλ Ντελ: 236,6 δισ. δολάρια.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ: 221,5 δισ. δολάρια.

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