«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

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Ο αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μούσα αλ Κόνι, εξαπέλυσε ευθείες αιχμές κατά της Ελλάδας, χαιρετίζοντας την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Λίβυος αξιωματούχος χαρακτήρισε την απόφαση «απολύτως ορθή και έγκαιρη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία ενισχύει τη θέση της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο και διασφαλίζει τα δικαιώματά της.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία του για ενισχυμένη τουρκική παρουσία στη Λιβύη, με έμφαση στις έρευνες και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»

Αναφερόμενος στις ελληνικές αντιρρήσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Αλ Κόνι υποστήριξε ότι η διαφωνία Αθήνας και Τρίπολης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάγεται στην εποχή του Μουαμάρ Καντάφι.

«Η διαφωνία μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας δεν είναι κάτι καινούργιο. Από την εποχή του Καντάφι δεν καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα εμπόδιζε τη διαδικασία, ζητώντας μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που της αναλογούσε», δήλωσε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σαφώς καθορισμένο μερίδιο για όλες τις χώρες της περιοχής, κατονομάζοντας τη Λιβύη, την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την Αθήνα, ο Λίβυος αξιωματούχος ανέφερε:

«Η αντίρρηση της Ελλάδας είναι φυσιολογική, διότι ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εμάς και εκείνων: εμείς ζητάμε τα δικαιώματά μας, ενώ εκείνοι απαιτούν περισσότερα από όσα δικαιούνται. Ήμασταν αποφασισμένοι σε αυτό το ζήτημα ακόμη και πριν από το 2011, πόσο μάλλον σήμερα. Είναι απολύτως φυσικό η Λιβύη να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τις θέσεις του Λίβυου αξιωματούχου και όχι ανεξάρτητη επιβεβαίωση της νομιμότητας της οριοθέτησης.

Αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Αλ Κόνι αναφέρθηκε και στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι είναι φυσιολογικό να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της.

Ωστόσο, κάλεσε την ΕΕ να εκπληρώνει τις ευθύνες της και υποστήριξε ότι η Αθήνα δεν θα πρέπει να στηρίζεται στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, αλλά να προσφεύγει στους διεθνείς κανόνες.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να προσφεύγει στους καθιερωμένους κανόνες», ανέφερε.

Ο Λίβυος αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι, εάν η Ελλάδα θεωρεί πως διαθέτει δικαιώματα στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή, θα πρέπει να προσφύγει στη διεθνή διαιτησία.

«Εάν η Ελλάδα έχει δικαιώματα, θα πρέπει να προσφύγει στη διεθνή διαιτησία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, η Αθήνα δεν το επιθυμεί επειδή γνωρίζει ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα επιχειρεί να στηριχθεί στην ισχύ της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη-μέλη της από το να παραβιάζουν τα σύνορα άλλων χωρών και να επιχειρούν να επιδείξουν ισχύ εις βάρος της Τουρκίας, της Λιβύης ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, επικαλούμενα την ΕΕ», δήλωσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Ελλάδα, ο Αλ Κόνι υποστήριξε ότι η χώρα μας θα είναι εκείνη που θα χάσει εάν δεν σεβαστεί τις διεθνείς συμφωνίες και πρακτικές.

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και επενδύσεις: Η Τουρκία στο επίκεντρο των λιβυκών σχεδιασμών

Πέρα από την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, ο Αλ Κόνι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές προοπτικές που, κατά την εκτίμησή του, ανοίγονται για τη Λιβύη μετά την έγκριση του μνημονίου.

Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της Λιβύης παραμένει ανεξερεύνητο, ενώ η χώρα χρειάζεται νέες παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην ξηρά.

Ο ίδιος συνέδεσε την αυξημένη διεθνή προσοχή προς τη Λιβύη με τις ενεργειακές ανακατατάξεις που προκαλούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κρίσεις στον Περσικό Κόλπο.

«Πρέπει να επιταχύνουμε τον συντονισμό με τους Τούρκους αδελφούς μας, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα αυτό, τόσο στην έρευνα όσο και στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τουρκικές εταιρείες είχαν λάβει δικαιώματα εκμετάλλευσης και κατά το παρελθόν, δραστηριοποιούμενες στη δυτική Λιβύη.

Ο στόχος που περιέγραψε είναι η διεύρυνση της τουρκικής παρουσίας σε ολόκληρη τη λιβυκή επικράτεια, με συμμετοχή σε ενεργειακά έργα, εξορύξεις και εμπορία υδρογονανθράκων.

«Αναμένουμε από τις γνωστές μεγάλες τουρκικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν σε όλες τις περιοχές της Λιβύης, συμβάλλοντας στην εξόρυξη και την εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφερε.

«Η έγκριση του μνημονίου θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της Λιβύης στην Τουρκία»

Ο αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης υποστήριξε ότι η έγκριση του μνημονίου μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευκολύνει την ανάληψη έργων από τουρκικές επιχειρήσεις.

«Η έγκριση του κοινοβουλίου θα ανοίξει, φυσικά, διάπλατα τις πόρτες της Λιβύης στην Τουρκία», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά συνδέεται και με την τεχνογνωσία και την εμπειρία των τουρκικών εταιρειών.

Ειδική αναφορά έκανε στα έργα υποδομών, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες στην κατασκευή δρόμων, σηράγγων, γεφυρών, πολυώροφων κτιρίων και μεγάλων έργων.

«Η Λιβύη θα είναι ο βασικός εταίρος σε αυτόν τον τομέα. Η Τουρκία θα αποτελέσει τον κύριο εταίρο της Λιβύης», υπογράμμισε.

Η Τουρκία ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αντίπαλων λιβυκών πλευρών

Ο Αλ Κόνι αναφέρθηκε, τέλος, στον ρόλο της Άγκυρας στις προσπάθειες πολιτικής συνεννόησης μεταξύ των αντίπαλων πλευρών της Λιβύης.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία έχει επανειλημμένα φέρει τις λιβυκές πλευρές σε επαφή και επιχειρεί να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την Τουρκία ιδιαίτερα ισχυρό παράγοντα στην περιοχή, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της και θα επιταχύνει τις κινήσεις της.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Λίβυος αξιωματούχος τόνισε:

«Η Λιβύη είναι μία, με την ανατολή, τη δύση, τον νότο και όλες τις περιοχές της. Σήμερα η Λιβύη υποδέχεται με χαρά την Τουρκία και έχει αφήσει πίσω της όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια που υπήρχαν στο παρελθόν».

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