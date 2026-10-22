Ελλάδα και Αίγυπτος συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ

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Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Oι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis held a telephone call with Egyptian FM Badr Abdelatty. Discussions focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership and developments in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/4LXGuz0Nsq — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Σημειώνεται ότι κατά την κύρωσή της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, η ελληνική κυβέρνηση είχε επισημάνει ότι η Αίγυπτος αποδέχθηκε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων πέραν της αρχικής περιοχής μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, αναφέρει σε ανάρτησή του ότι είχε επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, κατά την οποία συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Discussed strategic ties & regional developments with Greece’s FM, agreeing to continue consultations on maritime boundary delimitation under international law & UNCLOS. October 22, 2026

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