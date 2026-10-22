Γεωργιάδης: «Αν υπάρχει ομάδα λόμπι βουλευτών υπέρ του Ισραήλ, να εγγραφώ πρώτος» – Τι είπε για τα περί μυστικής συνάντησης στην Αθηναϊκή Λέσχη

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«Δεν γνωρίζω για καμία ομάδα λόμπι βουλευτών στην ελληνική Βουλή για την προώθηση των ισραηλινών θέσεων. Από εσάς το ακούω. Παρακαλώ πολύ, αν γίνει τέτοια ομάδα να με γράψετε πρώτο. Θα ήθελα πολύ να εγγραφώ στην ομάδα», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία που κάλεσε τον υπουργό Υγείας να δώσει εξηγήσεις για την συμμετοχή του σε μυστική συνάντηση ισραηλινού λόμπι που εξυπηρετεί και προωθεί τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη ήταν να διαψεύσει ότι ήταν μια μυστική συνάντηση, όχι ότι πήγε, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος είναι ξεκάθαρα υπέρ της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ.

«Το πού θα πάω ως βουλευτής δεν θα μου το καθορίσετε εσείς. Θα πάω όπου θέλω εγώ. Δεν είστε παιδονόμος, ούτε αστυφύλακας.

Αν χρειάστηκε να πάω στην Αθηναϊκή Λέσχη, για να καταλάβετε ότι στηρίζω απολύτως την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, είστε άσχημα πληροφορημένος», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου μυστική, ήταν φανερή και έγινε από ανθρώπους που πιστεύουμε στην στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όσοι πιστεύουμε στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας είμαστε με το Ισραήλ, γιατί αυτό στηρίζει τις σχέσεις της Ελλάδος και τις εθνικές μας σχέσεις».

«Είμαι απολύτως υπέρ της σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ. Πιστεύω ακράδαντα ότι όσοι υποστηρίζετε τους Παλαιστινίους, κατά τον τρόπο που το κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου, πλήττετε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, πολύ. Εγώ δεν θα πω ότι είστε προδότες όπως μας κατηγορείτε εσείς. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος εξυπηρετούνται σήμερα από το Ισραήλ. Το κράτος που χθες ο πρωθυπουργός του, έβγαλε ανακοίνωση για το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, για το οποίο η παλαιστινιακή αρχή υποστηρίζει την Τουρκία. Άρα, μην μου κάνετε εμένα μαθήματα πατριωτισμού στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Δεν γνωρίζω για καμία ομάδα λόμπι βουλευτών στη Βουλή, από εσάς το ακούω. Παρακαλώ πολύ, αν γίνει τέτοια ομάδα να με γράψετε πρώτο. Θα ήθελα πολύ να εγγραφώ στην ομάδα».

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της παράνοιας που σας διέπει, είναι ότι μας κατηγορείτε ότι πήγαμε σε μία μυστική συνάντηση η οποία έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηναϊκή Λέσχη, με 200 ανθρώπους παρόντες και την πρέσβη του Ισραήλ. Αν γίνεται μυστική συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα, μόνο εσείς και οι συνωμοσιολογία στην οποία ζείτε μπορεί να το καθορίσει. Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου μυστική, ήταν φανερή, έγινε από ανθρώπους που πιστεύουμε στην στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όσοι πιστεύουμε στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας είμαστε με το Ισραήλ γιατί αυτό στηρίζει τις σχέσεις της Ελλάδος και τις εθνικές μας σχέσεις. Όλοι οι υπόλοιποι πάτε κατά των εθνικών συμφερόντων της χώρας σε αυτή την περίπτωση.

Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα για την ιστορικότητα της πόλεως της Ιερουσαλήμ, είναι προφανές ότι την ίδρυσε ο εβραϊκός λαός πολλά χρόνια πριν οι Άραβες βρεθούν στη γη Χαναάν», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

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