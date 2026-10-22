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22.10.2026 17:17

Τσίπρας: Παρέδωσα στο Μητσοτάκη μια χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο κι εθνικές ήττες

22.10.2026 17:17
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«Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και απαγορεύσεις», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του για το Τουρκολιβυκό Σύμφωνο συμπληρώνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα» κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει.

Περαιτέρω, ο πρώην πρωθυπουργός άφησε την αιχμή ότι την ώρα που ο ίδιος παρέεδωσε μια χώρα που πρωταγωνιστούσε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και «τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο». Στις δήλωσή του παραπέμπει και στις αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, λέγοντας πως «οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ο ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής» Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Οι διαδοχικές αποτυχίες του  κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται  ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα.

Του παρέδωσα μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο.

Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις.

Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει».

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 17:32
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