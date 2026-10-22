Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Άγκυρα «βγάζει γλώσσα» στη διεθνή καταδίκη, «η νομική ισχύς του δεν αμφισβητείται από εκτιμήσεις τρίτων» – «Άδειασμα» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Takeaways by to pontiki AI Το κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, προκαλώντας την αντίδραση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας χαρακτήρισε τις αντιδράσεις ως μονομερείς εκτιμήσεις τρίτων και υποστήριξε τη νομιμότητα της συμφωνίας με τη Λιβύη.

Η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να πάρει θέση για τη νομιμότητα του μνημονίου, ενθαρρύνοντας την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους διμερώς.

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Μετά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο «ένιψε τας χείρας του» για την κύρωση από το κοινοβούλιο της Λιβύης του επίμαχου τουρκολιβυκού μνημονίου, τώρα και η Άγκυρα «βγάζει γλώσσα» στις αντιδράσεις της Ελλάδας και της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μονομερείς εκτιμήσεις τρίτων».

Συγκεκριμενα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, τόνισε ότι «χαιρετίζουμε την επικύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 και βρίσκεται σε ισχύ, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Απαντώντας, δε, στις καταδικαστικές ανακοινώσεις από Ελλάδα και ΕΕ, ο Ακτούρκ είπε ότι το μνημόνιο «συντάχθηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στο πεδίο των κυριαρχικών δικαιωμάτων των σχετικών παράκτιων κρατών, και η νομική ισχύς του Μνημονίου Συνεργασίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μονομερείς εκτιμήσεις τρίτων», προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τη χώρα μας, τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιφύλαξε ψυχρολουσία για την Ελλάδα, καθώς σημείωσε για το θέμα ότι «η επίλυση των θαλάσσιων ζητημάτων εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάθε πλευράς και ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και έρευνες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου» χωρίς να παίρνει θέση για τη νομιμότητα του μνημονίου, ενώ αναφερόμενο στην Αθήνα και την Άγκυρα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να συζητήσουν σε διμερές επίπεδο για την αντιμετώπιση των όποιων διαφωνιών τους».

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