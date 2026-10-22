ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά στήριξη της αντιπολίτευσης στην πρόταση Εξεταστικής  για το ιδιωτικό χρέος – Κατηγορεί ανεξάρτητους και Τσίπρα για «παρακώλυση» του κοινοβουλευτικού του έργου

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Την στήριξη της αντιπολίτευσης στην πρόταση Εξεταστικής για το ιδιωτικό χρέος που κατέθεσε χθες, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Κουμουνδούρου, όπου παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες του κόμματος. Παρόντες στην ενημέρωση ο Γραμματέας της ΚΕ Νίκος Παππάς, ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου και επικοινωνίας Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Γραμματέας Οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος.

Την ίδια ώρα συνεχίστηκε η πίεση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, τους οποίους τα στελέχη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να καλούν να παραιτηθούν από τις έδρες που διακρατούν. Αυτή τη φορά αναδείχθηκε ιδιαιτέρως ότι με τη στάση τους δυσχεραίνουν το κοινοβουλευτικό έργο του κόμματος, όπως για παράδειγμα η πρόκληση ονομαστικής ψηφοφορίας – που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταθέσει στο επικείμενο νομοσχέδιο για τους servicers – στο βαθμό που απαιτούνται 15 βουλευτές, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ορκωμοσία του Σωκράτη Βαρδάκη, διαθέτει 11.

Ειδικότερα, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παππάς, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους 49 ανεξάρτητους βουλευτές να στηρίξουν την πρόταση Εξεταστικής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όπως είπε μπορεί να κατατεθεί ως πρότασης της μειοψηφίας, η οποία απαιτεί 120 ψήφους για να περάσει και να συγκροτηθεί η Επιτροπή. Σημείωσε πως μετά την κατάθεση της πρότασης πρέπει να προχωρήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία. «Ζητάμε» είπε, «να οριστεί άμεσα συγκεκριμένη ημερομηνία συζήτησης της πρότασης στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Μιλάμε για κρατικές εγγυήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη διαχείριση των δανείων εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και για σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις».

Καλωσορίζοντας τον Σωκράτη Βαρδάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς, απέδωσε ουσιαστικά την παραίτηση Μαμουλάκη στην πίεση που άσκησε η Κουμουνδούρου: «θα είχαμε τέτοιου τύπου εξελίξεις και θα αναμέναμε και άλλες, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είχε πάρει εμφατική θέση δημόσια για αυτή την αήθη πολιτική πρακτική;» σημείωσε υπό μορφή ερωτήματος. Στο σημείο αυτό επισήμανε τις παρενέργειες στο κοινοβουλευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει το γεγονός της στέρησης εδρών από την ΚΟ του κόμματος, από τους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραιτούνται:

Σημείωσε πιο συγκεκριμένα πως «έρχεται το νομοσχέδιο για τους servicers, πιθανά αρχές Νοεμβρίου» και «εμείς θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να προκαλέσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό το νομοσχέδιο έχει διατάξεις οι οποίες ενώ δίνουν διορία απάντησης στο δανειολήπτη, δεν δίνουν διορία απάντησης στον δανειστή. Έχει διατάξεις οι οποίες είναι απολύτως ετεροβαρείς εις βάρος του δανειστή. Εδώ λοιπόν η Ελληνική Βουλή πρέπει να πάρει θέση. Και εάν δεν γίνει ονομαστική ψηφοφορία, δεν θα μάθετε ούτε εσείς ούτε εμείς ποια είναι η θέση των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 49».

Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς δεν έμεινε στις διαπιστώσεις αλλά χρέωσε ευθύνες κλιμακώνοντας την πίεση στην εν λόγω κατηγορία βουλευτών: «όποιος πάρει την ευθύνη να αποστερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη δυνατότητα να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία θα καταγγελθεί ευθέως και ανοικτά. Χρειάζονται 15 βουλευτές και αυτή τη στιγμή είμαστε 11. Και θεωρώ ότι έχουμε ήδη πείσει άλλο ένα μέλος του Κοινοβουλίου να συνυπογράψει μαζί μας για την ονομαστική».

«Αν δεν βρούμε 15 ψήφους για ονομαστική, θα φταίει ο Τσίπρας»

Δεν είναι βέβαια μόνοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές οι αποδέκτες της πίεσης που ασκεί η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης τόνισε σχετικά ότι «εάν δεν μαζευτούν αυτές οι 15 υπογραφές από την Αριστερά στη Βουλή, την ευθύνη για το ότι δεν θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για αυτό το ζήτημα δεν θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το κόμμα που θα υποδεχθεί εκ των υστέρων αυτούς οι οποίοι σήμερα δεν επιτρέπουν να συγκεντρωθούν οι 15».

Και κάνοντας ακόμη πιο καθαρή την παραπάνω αναφορά ο Νίκος Παππάς συμπλήρωσε: «Θα είναι σαν να έχει καταψηφίσει ο Τσίπρας το δικαίωμα για ονομαστική ψηφοφορία».Στο σημείο αυτό, ο Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, κλιμάκωσε περαιτέρω την επίθεση στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας σε ερώτηση για φωτογραφικό στιγμιότυπο που κατέγραψε «θερμό εναγκαλισμό» Τσίπρα – Μεϊκόπουλου στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στη Μαγνησία, επισήμανε ότι «δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα εάν η έδρα της Μαγνησίας είχε παραδοθεί από τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο στο κόμμα του». Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος επιχείρησε να αποδομήσει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για την ένταξη στο κόμμα του για τους εν ενεργεία βουλευτές (παραίτηση από την έδρα), παρουσιάζοντας τον εν λόγω εναγκαλισμό ως ανοχή στη στάση που τηρούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές.

«Με δεδομένο» είπε «ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν έχει θέσει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία αξιοπρέπειαςαπό την πλευρά της, εκ των πραγμάτων τίθεται θέμα αξιοπιστίας της δήλωσής της περί απουσίας οποιαδήποτε σχέσης με εν ενεργεία βουλευτές. Πρακτικά μετά από αυτό τον εναγκαλισμό, η ΕΛ.Α.Σ. μπαίνει στο κάδρο της παρακώλυσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Αυτό, αν το συνόψιζα σε έναν τίτλο, θα έλεγα: “Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές”».

Και κατέληξε: «Κάθε αγκαλιά και κάθε ανοχή στο φαινόμενο των ανεξαρτήτων βουλευτών, μας θυμίζει την περίοδο από το ΠΑΛΛΑΣ μέχρι την Κεντρική Επιτροπή της 18ης Ιουλίου, τότε που ολόκληρη η ηγετική ομάδα και ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επινόησαν και υλοποίησαν -χωρίς αίσιο, γι’ αυτούς, τέλος- το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της μεταφοράς του στην ΕΛ.Α.Σ. Είναι κρίσιμο για την εκατέρωθεν αξιοπιστία το βράδυ των εκλογών, οι ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλεύτριες που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραδώσουν άμεσα τις έδρες, ώστε αυτός να επανακτήσει την πλήρη κοινοβουλευτική του ισχύ».

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