Καβγάς Άδωνι – Χρηστίδη για τη συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη και το εβραϊκό λόμπι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ υπερασπίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, ενώ παράλληλα επιτίθεται στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία και των δύο σε μια συνάντηση υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ που διοργάνωσε το Israel in Greece στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Λόγω κριτικής που ασκήθηκε για την παρουσία τους στο συγκεκριμένο δείπνο, ο Παύλος Χριστίδης σε επιστολή του, σε απολογητικό τόνο, ανέφερε ότι ναι μεν πήγε, αλλά κάθισε λίγο, δεν μίλησε με την Ισραηλινή πρέσβη ή υπουργούς του Ισραήλ.

Ο τόνος και το στιλ αυτής της επιστολής σχολιάστηκαν με δριμύτητα από τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος, αφού δήλωσε περήφανος που βρέθηκε στο εν λόγω δείπνο, άσκησε σφοδρότατη κριτική στον Παύλο Χρηστίδη χαρακτηρίζοντας την επιστολή του «κατάπτυστα απολογητική απάντηση», ενώ τον κάλεσε να σταθεί στο ύψος του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Λοιπόν, επειδή τα πράγματα κάπου έχουν ξεφύγει. Προχθές μια ομάδα υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και

@Israel @IsraelinGreece διοργάνωσαν μια συνάντηση μεταξύ πολιτικών από την Ελλάδα και το Ισραήλ, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σκοπός να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να φτιάξουμε ισχυρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες αλληλοστήριξης. Παρευρέθηκα, όπως ήταν φυσικό, και εγώ. Έχω κρύψει εγώ ποτέ την πλήρη μου υποστήριξη προς το Ισραήλ; Έχω κρύψει ότι θεωρώ τη στρατηγική μας σχέση με το Κράτος αυτό, ως μείζον Εθνικό μας συμφέρον; Όχι. Τα λέω συνεχώς και παντού και εδώ και στην Βουλή και παντού αυτά.

Μία ομάδα ακροαριστερών που ονομάζονται @reporters_gr το έμαθαν, στήθηκαν από κάτω από την Αθηναϊκή Λέσχη και άρχισαν να βιντεοσκοπούν, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει (οι ίδιοι που φώναζαν για τα γυαλιά μου Meta το καλοκαίρι και που φώναζαν για τα προσωπικά δεδομένα κ.λπ…) και ανέβασαν την επόμενη αυτή την ανάρτηση για να μας ψέξουν: Δεν ασχολήθηκα, να σας πω την αλήθεια χθες, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είχα περιοδεία στην Ήπειρο εγκαινιάζοντας ασταμάτητα Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ Νοσοκομείων κ.λπ. και, δεύτερον, διότι δεν θεωρώ ότι οφείλω να δώσω τον παραμικρό λογαριασμό για το πού πάω σε έναν ακροαριστερό λογαριασμό της πλάκας. Οι εκλεγμένοι πολιτικοί λογαριασμό δίνουμε μόνον στους ψηφοφόρους μας και σε κανέναν άλλον. Οι ψηφοφόροι μου καλώς γνωρίζουν τις απόψεις μου για το Ισραήλ άρα κανένα πρόβλημα.

Όμως σήμερα καθώς ξεκίνησα το ταξίδι της επιστροφής μου στην Αθήνα από τα Ιωάννινα είδα την απάντηση προς αυτούς του συναδέλφου μου βουλευτού του @pasok @christidisp.

Θα με συγχωρέσει ο καλός και συμπαθής συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρηστίδης, αλλά η απάντησή του είναι γελοία. Μόνο που δεν έπεσε γονυπετώς να τους ζητήσει και συγγνώμη, που τόλμησε να πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη και να υποστηρίξει τις στενές σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ, χωρίς να ζητήσει την άδειά τους… Έτσι θα κυβερνήσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ; Προσκυνώντας την κάθε Μη Κυβερνητική Οργάνωση και την κάθε Ακροαριστερή ανοησία; Ήθελε να πάει πήγε, καλά έκανε, τέλος. Τι πράγματα είναι αυτά; Μόλις του έκαναν λίγο bullying το έβαλε στα πόδια ολόκληρος βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου;

Λοιπόν, εμείς είμαστε Υπέρ της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος/Ισραήλ και θέλουμε να φτιάξουμε και Κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης και τα πάντα. Φυσικά και αυτές μας οι θέσεις θα κριθούν στις επόμενες εκλογές από το μεγάλο μας αφεντικό, δηλαδή από τον Ελληνικό Λαό.

-Φίλε, Παύλο, να αποσύρεις σε παρακαλώ πολύ την κατάπτυστα απολογητική απάντηση σε αυτές τις ασήμαντες ακροαριστερές ομάδες, βουλευτής είσαι, στάσου στο ύψος σου».

Η δήλωση του Παύλου Χρηστίδη

«Με αφορμή το πρόσφατο ρεπορτάζ σας, θα ήθελα να σας επαναλάβω κάποια ορισμένα πραγματικά περιστατικά που αφορούν στο πρόσωπό μου, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια και να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

Στις 12 Οκτωβρίου παρευρέθηκα για σύντομο χρονικό διάστημα, κατόπιν πρόσκλησης, σε εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη. Η πρόσκληση έγινε στο πλαίσιο της θεσμικής μου ιδιότητας ως βουλευτή και της συμμετοχής μου σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας, στο πλαίσιο των διεθνών κοινοβουλευτικών σχέσεων.

Δεν είχα καμία συνομιλία με την πρέσβη στην Ελλάδα, ούτε με κάποιον υπουργό του Ισραήλ.

Δεν συμμετείχα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, 13 Οκτωβρίου.

Δεν συμμετείχα σε καμία διαδικασία για τη συγκρότηση της ομάδας Ελλήνων βουλευτών (caucus) ούτε είμαι μέλος της.

Τέλος, θεωρώ απαραίτητο να διευκρινίσω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ, όπως και η δική μου προσωπικά, ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας στη Γάζα, είναι σαφής, σταθερή, διαχρονική και αταλάντευτη.

Πρόκειται για θέσεις που έχω εκφράσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και θεωρώ σημαντικό να αποτυπώνονται με ακρίβεια, χωρίς παρερμηνείες ή τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Θεωρώ σημαντικό οι παραπάνω διευκρινίσεις να ληφθούν υπόψη και να αποτυπωθούν με ακρίβεια στο ρεπορτάζ σας.

Με εκτίμηση,

Παύλος Χρηστίδης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ»

Διαβάστε επίσης: