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17.10.2026 09:33

Μήνυμα Χατζηδάκη στην ΟΝΝΕΔ: Να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη

17.10.2026 09:33
xatzidakis

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Κάλεσμα συστράτευσης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, παρουσία χιλιάδων μελών της οργάνωσης και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από διαφορετικές γενιές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Glasshouse, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τα στελέχη της παράταξης με την ΟΝΝΕΔ.

«Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες όλων των γενεών βρεθήκαμε ξανά μαζί! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους παλιούς και νέους φίλους που κατέκλυσαν το Glasshouse στην εκδήλωσή μου για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, «η ΟΝΝΕΔ για όλους εμάς είναι μια υπόθεση καρδιάς», συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις, τη νεότητα και τα όνειρα των μελών της, αλλά και με τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν την πορεία της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις «μεγάλες νίκες» της ΟΝΝΕΔ, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ανέτρεψαν τους συσχετισμούς στον χώρο της νεολαίας απέναντι στην «ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς». Αναφερόμενος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε από την ίδρυσή της ένα ανοιχτό κόμμα και θα συνεχίσει να επιδιώκει τον πολυσυλλεκτικό της χαρακτήρα.

«Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τη στηρίξαμε και θα τη στηρίζουμε», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επόμενη εκλογική μάχη, σημειώνοντας: «Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη! Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!».

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