ΕΛΑΣ: Προγραμματικό Συνέδριο ως τις αρχές Φεβρουαρίου αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή – Κάθε εβδομάδα και σε διαφορετική περιφέρεια ο Τσίπρας

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Προγραμματικό Συνέδριο έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027 αποφάσισε μεταξύ άλλων στη σημερινή της συνεδρίαση η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), η οποία έγινε σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή τομεαρχών και μελών του Οργανωτικού Γραφείου.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, την εισήγηση του Γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τις παρεμβάσεις των μελών της, η Πολιτική Επιτροπή συζήτησε τα επόμενα βήματα του κόμματος, έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Έτσι, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα τέλη Ιανουαρίου, ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2027.

Εν τω μεταξύ,για το μήνα Νοέμβριο, προκρίθηκε ο παρακάτω σχεδιασμός:

-Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, του ανώτατου διαβουλευτικού οργάνου της Συμπαράταξης, στις 21 Νοεμβρίου 2026.

-Διοργάνωση εκδήλωσης για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς

Επίσης, τον Δεκέμβριο, μήνα της ψήφισης του Προϋπολογισμού, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την κατάσταση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να γυρίσει όλη τη χώρα έως τις γιορτές καθώς όπως έκανε γνωστό θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας.

Μετά την Κρήτη, η επόμενη περιοδεία έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία.

Στη μάχη των εξορμήσεων και της εξωστρέφειας θα ριχτούν και τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος που υλοποιούν ήδη και προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα. Όπως διαμηνύουν αρμόδιες πηγές της ΕΛΑΣ, αποτυπώνοντας το κλίμα της ενεργοποίησης του κόμματος «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της δουλειάς, εγγράφεται στο myelas.gr».

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