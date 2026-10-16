Βουλή: Αρπάχτηκαν Βούλτεψη – Ακρίτα για τον χρόνο των ομιλητών – «Συγκρούστηκε» και με τον Σκέρτσο η γαλάζια βουλευτής

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Επεισοδιακά εξελίχθηκε η ακρόαση φορέων από την Επιτροπή που συζητά το νομοσχέδιο Σκέρτσου για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ξέσπασε καβγάς μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και της Έλενας Ακρίτα. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει πρυσοβεστική παρέμβαση του Άκη Σκέρτσου και να διακοπεί η συνεδρίαση για λίγα λεπτά.

Επίδικο στάθηκε ο χρόνος των ομιλητών, καθώς η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε όταν η προεδρεύουσα Σοφία Βούλτεψη διέκοψε τον εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων κ. Θεοχάρη, διότι τελείωσε ο χρόνος του.

Η πυροσβεστική παρέμβαση του Άκη Σκέρτσου που ζήτησε μια μικρή ανοχή δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει τον καβγά και η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά.

«Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει και να προστατεύσει, στόχος δεν είναι η απομάκρυνση από την τεχνολογία, αλλά…» ανέφερε ο κ. Θεοχάρης μην καταφέρνοντας να ολοκληρώσει τη φράση του, καθώς η Σοφία Βούλτεψη του επισήμανε πως ο χρόνος του ολοκληρώθηκε. «Τρία λεπτά είναι ο χρόνος, έχω 15 φορείς», ανέφερε, με την Έλενα Ακρίτα, να ζητά να του δοθεί επιπλέον χρόνος. Η κ. Βούλτεψη ανταπάντησε καλώντας την κ. Ακρίτα να μην διακόπτει και να μην τρώει τον χρόνο, γιατί «θα ξεχειλώσει η διαδικασία».

«Είναι συμφωνημένα τα 3 λεπτά, τόσο μιλούν στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε στους βουλευτές η κυρία Βούλτεψη. «Δύο λεπτά παραπάνω δώστε», διαμαρτυρήθηκε η κυρία Ακρίτα, με την προεδρεύουσα να την καλεί να τους δει στο γραφείο της και να την εγκαλεί ότι θέλει να κάνει φασαρία.

Μικρή ανοχή στον χρόνο πρότεινε ο Σκέρτσος – «Το προεδρείο αποφασίζει» η απάντηση Βούλτεψη

«Θέλω 5 λεπτά τον κάθε φορέα, είμαι παράλογη;» επέμεινε η Έλενα Ακρίτα. Ακολούθησε παρέμβαση του υπουργού Άκη Σκέρτσου, ο οποίος σημείωσε πως το θέμα είναι σύνθετο κι επομένως, πρότεινε απευθυνόμενος στην προεδρεύουσα, «ας δείξουμε μια μικρή ανοχή».

Ωστόσο η προτροπή του δεν εισακούστηκε με την Βούλτεψη να το ξεκόβει κάθετα λέγοντας με έντονο ύφος: «υπουργέ, εδώ είναι ένα προεδρείο, τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο. Ο καθένας τον ρόλο του. Υπάρχει ανοχή. Η καθυστέρηση έγινε επειδή πρέπει να γίνει φασαρία».

Ακολούθως ο καβγάς κλιμακώθηκε, με τη Σοφία Βούλτεψη να επιμένει ότι ο χρόνος έχει φαγωθεί και τον διάλογο με την Έλενα Ακρίτα να εξελίσσεται ως εξής:

Σοφία Βούλτεψη: Τα έχετε φάει τα δυο λεπτά.

Έλενα Ακρίτα: Από ποιον τα έχετε φάει;

Σοφία Βούλτεψη: Από τη ζωή μας.

Έλενα Ακρίτα: Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά;

Σοφία Βούλτεψη: Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος των ανθρώπων.

Οι τόνοι ανέβηκαν και επί προσωπικού, με την Έλενα Ακρίτα να τη ρωτά αν βρίσκονται στη Χούντα.

Έλενα Ακρίτα: Τι λέτε; Ποια είστε και μιλάτε έτσι; Στη χούντα είστε;

Σοφία Βούλτεψη: Μην μιλάτε σε εμένα εσείς για χούντα!

Ελενα Ακρίτα: Γιατί επειδή ο μπαμπάς σας; Κι εμένα η μάνα μου.

Σοφία Βούλτεψη: Κι εγώ. Ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη!

Έλενα Ακρίτα: Θα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τα πρακτικά ώστε να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει.

Λόγω της έντασης, η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά και συνεχίστηκε αφού έπεσαν οι τόνοι.

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