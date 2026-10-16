Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα για υπόθεση revenge porn – Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, κρατείται σε προστατευόμενο χώρο

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας επρόκειτο να οδηγηθεί σήμερα ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος κατηγορείται από την 43χρονη πρώην σύντροφό του για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn).

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, καθώς, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο ιερέας προχώρησε σε μια «αυτοκαταστροφική ενέργεια», έπειτα από σοβαρή επιβάρυνση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Ο 68χρονος, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει παιδιά και εγγόνια, συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι του. Παραδέχεται ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την 43χρονη αγιογράφο, αρνείται, ωστόσο, τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με την εκδικητική πορνογραφία.

Σε προστατευμένο χώρο μετά την ψυχολογική κρίση

Η δικηγόρος του, Χριστίνα Μητρονάτσιου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε ότι ο εντολέας της δεν θα μπορούσε να παραστεί σήμερα στο δικαστήριο, καθώς από την ημέρα της σύλληψής του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο ιερέας είναι καταρρακωμένος και υπέστη σοβαρό κλονισμό της ψυχικής του υγείας, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, τον οδήγησε σε έντονη κρίση και σε μια «αυτοκαταστροφική» ενέργεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 68χρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προστατευμένο χώρο, υπό την παρουσία ειδικών, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

Η 43χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι μετά τον χωρισμό τους την απειλούσε πως θα δημοσιοποιήσει φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα φέρεται να εντοπίστηκαν φωτογραφίες της 43χρονης. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι είχε σκοπό να τις δημοσιοποιήσει.

Παράλληλα, ο 68χρονος κάνει λόγο για οικονομική διαφορά μεταξύ τους. Όπως ισχυρίζεται, είχε καταβάλει στην πρώην σύντροφό του χρηματική προκαταβολή, προκειμένου εκείνη να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες για λογαριασμό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έργα δεν παραδόθηκαν ποτέ, παρά την καταβολή των χρημάτων.

Η Μητρόπολη Γρεβενών έχει θέσει προσωρινά τον 68χρονο εκτός των διοικητικών του καθηκόντων, αναμένοντας την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την απόφαση του δικαστηρίου, προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες ενέργειές της, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο οριστικής παύσης του.

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