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14.10.2026 10:10

Γρεβενά: Συνελήφθη 68χρονος ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

14.10.2026 10:10
Iereas_new
φωτογραφία αρχείου

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Ενας 68χρονος ιερέας συνελήφθη στα Γρεβενά μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για revenge porn.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», η 43χρονη, με καταγωγή από τη Λάρισα, προσέφυγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τον ιερέα για εκδικητική πορνογραφία.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό του ιερέα αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

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