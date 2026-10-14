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14.10.2026 10:06

Στα λευκά ο Παρνασσός – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

14.10.2026 10:06
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Οι πρώτες εικόνες που θυμίζουν χειμώνα καταγράφονται σήμερα, Τετάρτη, στον Παρνασσό και συγκεκριμένα στο χιονοδρομικό κέντρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, από νωρίς το πρωί χιονίζει. Winter is coming, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του λογαριασμού του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού στο Facebook.

Σε άλλες φωτογραφίες, δε, φαίνονται αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από χιόνι και να έχουν γίνει λευκά.

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