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14.10.2026 09:51

Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 22χρονος προμηθευτής ναρκωτικών για τον θάνατο της 20χρονης μετά από χρήση MDMA σε μουσικό πάρτι

14.10.2026 09:51
dikastiria_thessalonikis

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Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA (ecstasy), τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε νυχτερινή έξοδο, σε πολυχώρο διασκέδασης στη Θέρμη.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει η αρμόδια ανακρίτρια.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Φέρεται να πρόκειται για το άτομο από το οποίο ο 20χρονος φίλος της νεαρής γυναίκας προμηθεύτηκε, έναντι αμοιβής, τη ναρκωτική ουσία, την οποία κατανάλωσαν στη συνέχεια, αραιώνοντάς την σε μπουκαλάκι με νερό.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 22χρονου κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης – βάρους 39 γραμμαρίων, τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου- βάρους 3,3 γραμμαρίων, καθώς και 6 γραμμάρια MDMA, σε μορφή κολλώδους πάστας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ροζ ναρκωτικής ουσίας, όπως επίσης χρηματικό ποσό (150 ευρώ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της θανούσας και μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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