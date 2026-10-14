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14.10.2026 08:03

Μαρούσι: «Μαϊμού» υπάλληλοι κοινοχρήστων εξαπάτησαν ηλικιωμένη – Γκρέμισαν την κρυψώνα που είχε λίρες και μετρητά

14.10.2026 08:03
peripoliko

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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων και αυτή τη φορά οι απατεώνες παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων.

Τελευταίο θύμα εξαπάτησης μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι που έπεσε στα δίχτυα απατεώνων που την έπεισαν ότι ήρθαν για την είσπραξη κοινοχρήστων στην πολυκατοικία.

Αφού χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματός της, οι απατεώνες έπιασαν κουβέντα με την ηλικιωμένη. Μετά από λίγη ώρα κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και αυτή τους αποκάλυψε σε ποιο σημείο του σπιτιού έκρυβε χρήματα και λίρες.

Η γυναίκα τα έχει βάλει σε μια κρύπτη μέσα σε τοίχο ενός δωματίου του σπιτιού της. Οι δράστες όμως δεν πτοήθηκαν.

Με μια βαριοπούλα έσπασαν τον τοίχο και άρπαξαν τα χρήματα και τις λίρες.

Η λεία τους σε αξία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ με τους δράστες να φεύγουν ανενόχλητοι από το διαμέρισμα της ηλικιωμένης.

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