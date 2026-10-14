Κέρκυρα: Προσάραξη ιστιοφόρου με εισροή υδάτων στο Σιδάρι

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Προσάραξη ιστιοφόρου με εισροή υδάτων στο Σιδάρι στην Κέρκυρα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, με τον μοναδικό επιβαίνοντα να καταφέρνει να εγκαταλείψει το σκάφος και να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ιστιοφόρο, που έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, προσάραξε σε αμμώδες σημείο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισροή υδάτων.
Ο μοναδικός επιβαίνων είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το περιστατικό.
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