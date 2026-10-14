Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστά σχολεία, προβλήματα στην κυκλοφορία και συναγερμός σε οκτώ περιοχές – Πού ήχησε το 112

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Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, με πλημμυρισμένους δρόμους, ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες, διακοπές ηλεκτροδότησης και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Σκιάθος βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων, καθώς δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, ενώ σημαντικές δυσκολίες καταγράφηκαν και στην Αττική. Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σχολεία παραμένουν κλειστά σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, την ώρα που ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με οκτώ περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» και την ΕΜΥ να διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.

Η ένταση των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν την Τρίτη (13/10) και συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις και κινητοποίησε την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, την Πολιτική Προστασία και τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Σκιάθο, Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής, καθώς τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Σκιάθος: Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα, πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, προκαλώντας πλημμύρες στον κεντρικό πεζόδρομο και σε παρακείμενες οδούς. Νερά εισέβαλαν σε καταστήματα, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν το νησί.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Στην περιφερειακή οδό, κοντά στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία. Ακόμη σοβαρότερη ήταν η εικόνα στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα, όπου η διέλευση οχημάτων είχε καταστεί σχεδόν αδύνατη.

Στα προβλήματα προστέθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νησί, επηρέασαν περίπου τη μισή Σκιάθο.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου, με παρεμβάσεις στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μήνυμα του 112 τα ξημερώματα – Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, αποστέλλοντας επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σκιάθου.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice October 13, 2026

Ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της έκτασης των προβλημάτων.

Οι τοπικές Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή χειμάρρους.

Αττική: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εκτροπές κυκλοφορίας και 85 χιλιοστά βροχής στο Πέραμα

Σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Αττική, με τα προβλήματα να εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στα Μέγαρα και σε περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν σε συσσώρευση υδάτων στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν παρεμβάσεις της Τροχαίας.

Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.

Στο τμήμα μεταξύ του 39,5ου και του 39,7ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιήθηκε αντιδρόμηση, ώστε τα οχήματα να κινούνται μέσω του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας.

Προβλήματα αναφέρθηκαν και στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από τη συμβολή της με την οδό Τζαβέλλα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, η έντονη βροχόπτωση της Τρίτης δυσχέρανε την κίνηση πεζών και οχημάτων, ενώ εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων καταγράφηκαν σε Πέραμα, Μάνδρα και Σαλαμίνα.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής στο Άγιο Όρος

Τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr αναδεικνύουν το μέγεθος των βροχοπτώσεων.

Μέχρι τις 22:00 της Τρίτης, στη Σιμωνόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχαν καταγραφεί περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής.

Στην Αττική, το Πέραμα κατέγραψε 85 χιλιοστά, ενώ στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας και στη Σαλαμίνα οι ποσότητες ξεπέρασαν τα 60 χιλιοστά.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες επιβάρυναν το οδικό δίκτυο και προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Κλειστά σχολεία σήμερα Τετάρτη – Αναλυτικά οι περιοχές

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στις 14 Οκτωβρίου 2026

Χωρίς μαθήματα στις σχολικές αίθουσες θα μείνουν σήμερα χιλιάδες μαθητές, καθώς δήμοι και περιφερειακές Αρχές αποφάσισαν την προληπτική αναστολή λειτουργίας σχολείων, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Εύβοια

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλα τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη.

Η απόφαση ελήφθη υπό τον φόβο ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, καθώς στα ανατολικά τμήματα του δήμου τα ύψη βροχής ενδέχεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται η δημοτική Αρχή, να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Κλειστοί θα παραμείνουν επίσης ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός και το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, το μέτρο καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σκιάθος και Σκόπελος

Στη Σκιάθο, δεν λειτουργούν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ούτε ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Στη Σκόπελο, κλειστές παραμένουν όλες οι σχολικές μονάδες, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται σήμερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τις μονάδες προσχολικής αγωγής, τους παιδικούς σταθμούς και τα ειδικά σχολεία.

Πρόκειται για προληπτική απόφαση που αποσκοπεί στην προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών από τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Τι ισχύει στην Αττική

Δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Αττική για σήμερα, Τετάρτη.

Ωστόσο, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, είναι δυνατόν να υπάρξουν τοπικές αποφάσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται από τους δήμους και τις σχολικές μονάδες πριν από τη μετακίνηση των παιδιών.

Όπου προβλέπεται και υπάρχει η σχετική δυνατότητα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων εκπαιδευτικών Αρχών.

Σε «Red Code» οκτώ περιοχές – Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί οκτώ διοικητικές περιοχές της χώρας, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Η κινητοποίηση ισχύει από το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) έως και σήμερα, Τετάρτη (14/10), και αφορά:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ενεργοποίηση του «Red Code» σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, με το απαραίτητο προσωπικό, τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα μέσα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Δήμοι και περιφέρειες έχουν κληθεί να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενα προβλήματα.

Η απόφαση για την αυξημένη κινητοποίηση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Εύβοια: Κόκκινη προειδοποίηση και 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας παραμένει η Εύβοια, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί σε ισχύ την κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλη ένταση και διάρκεια, έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ήδη από τις 15:45 της Τρίτης, είχε ενεργοποιηθεί το 112 για Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με σύσταση προς κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Το προειδοποιητικό μήνυμα αφορούσε το διάστημα από το μεσημέρι της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις κοντά σε ρέματα και χειμάρρους, αλλά και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχει συσσώρευση υδάτων.

Πορτοκαλί προειδοποίηση σε πολλές περιοχές – Πού παραμένει ο κίνδυνος σήμερα

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων, οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ δείχνουν ότι η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει το πέρασμά της.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκτός από την Εύβοια, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση, πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τις ακόλουθες περιοχές:

Ανατολική Στερεά και Αττική: Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία): Ισχυρά φαινόμενα με διάρκεια έως το απόγευμα.

Ισχυρά φαινόμενα με διάρκεια έως το απόγευμα. Χαλκιδική: Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες: Πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

Πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων. Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Κρήτη: Επιμονή των έντονων φαινομένων έως αργά τη νύχτα, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στην Εύβοια, στις Σποράδες και πιθανώς στη Βόρεια Αττική.

Το έκτακτο δελτίο προβλέπεται να επικαιροποιείται ανά 12 ώρες, με τις Αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων

Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Πέρα από τις πλημμύρες, σημαντικό κίνδυνο αποτελούν οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που φτάνουν τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά τα 10 μποφόρ στο βόρειο και στο κεντρικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 90-100 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμη και να ξεπεράσουν αυτές τις τιμές σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου και των ανατολικών ηπειρωτικών.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά επικρατούν βόρειοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Στο Ιόνιο οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι αναμένεται σημαντική εξασθένηση και στροφή τους σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Χάρτης 1: Εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου για το διάστημα Τετάρτη14/10/2026, 06:00-09:00

Χάρτης 2: Εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου για το διάστημα Τετάρτη14/10/2026, 12:00-15:00.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τις μετακινήσεις

Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί και την πιθανότητα νέων έντονων φαινομένων, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διέλευση πλημμυρισμένων δρόμων, καθώς και κοντά σε ρέματα και χειμάρρους, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την υποχώρηση μιας ισχυρής βροχόπτωσης.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους, να ελέγξουν ότι οι υδρορροές των κατοικιών τους δεν είναι φραγμένες και να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η αυξημένη ετοιμότητα των Αρχών παραμένει σε ισχύ, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης στις περιοχές που έχουν πληγεί.

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