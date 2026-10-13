Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης στη Χαλκιδική

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Τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε κλινική στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική ερευνά η αστυνομία.

Χθες Δευτέρα (12/10) το Κέντρο Αιμοκάθαρσης κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε για τον αιφνίδιο θάνατο της 51χρονης.

Η γυναίκα είχε χρόνια νεφρική και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.

Η νεκροψία-νεκροτομή εντόπισε κακώσεις στο θώρακα και στην σπονδυλική στήλη. Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

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