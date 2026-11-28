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Σε 33 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Βρετανία, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών, με τις Αρχές να διερευνούν καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση μαθητριών. Την ίδια ώρα, οι γονείς καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για τη χειραγώγηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών από μέλη του δικτύου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, τα ανήλικα θύματα μεταφέρονταν με ταξί σε χώρους όπου διοργανώνονταν πάρτι και φέρεται να υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση από άνδρες που βρίσκονταν εκεί, αφού προηγουμένως τους είχαν χορηγηθεί αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής (27/11) ότι, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχουν συλληφθεί 33 άτομα και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 80 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι πρότινος, οι λεπτομέρειες της αστυνομικής επιχείρησης δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, καθώς οι Αρχές συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν μέχρι στιγμής απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο 22χρονος Σαγίντ Χασίμι (Sayeed Hashimi), από το Σαουθάμπτον, έχει δηλώσει ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 17χρονης στην περιοχή Νιούταουν της πόλης, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 22χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Σε βάρος ενός δεύτερου άνδρα, ηλικίας 35 ετών, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον βιασμό 15χρονης, καθώς και για απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και δημιουργία άσεμνων φωτογραφιών ανηλίκου. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο στις περιοχές του Πόρτσμουθ και του Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κινητά τηλέφωνα

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάμσαϊρ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Σαουθάμπτον.

«Διερευνούμε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με άνδρες οι οποίοι βρίσκονταν σε επαφή με έφηβα κορίτσια», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί και εξειδικευμένες ομάδες συγκεντρώνουν πρόσθετες πληροφορίες, εξετάζουν δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και προχωρούν στην ταυτοποίηση υπόπτων.

Επιστολή σχολείου προς τους γονείς

Την ίδια ώρα, οι γονείς μαθητών του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Regents Park Community College στο Σαουθάμπτον ενημερώθηκαν μέσω επιστολής για τις ανησυχίες σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων από οργανωμένες ομάδες στην πόλη.

Η Μαρί Γουέμπστερ, υποδιευθύντρια του σχολείου, προειδοποίησε για τις καταγγελίες που αφορούν τη μεταφορά κοριτσιών με ταξί σε πάρτι, όπου φέρεται να υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση από πολλούς άνδρες, έπειτα από τη χορήγηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιστολή της αναφέρθηκε στους κινδύνους χειραγώγησης των ανηλίκων, επισημαίνοντας την ανάγκη ενημέρωσης των παιδιών και διατήρησης της επικοινωνίας τους με τους γονείς.

Μεταξύ άλλων, συνέστησε στις οικογένειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της λειτουργίας κοινοποίησης τοποθεσίας στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών, καθώς και να συμφωνήσουν σε μια λέξη ή φράση ασφαλείας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ανήλικοι για να ειδοποιούν τους γονείς τους ότι διατρέχουν κίνδυνο, όταν δεν είναι σε θέση να μιλήσουν ελεύθερα.

Εκπρόσωπος του Δήμου Σαουθάμπτον υπογράμμισε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών αποτελεί ζήτημα το οποίο οι δημοτικές Αρχές αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία του Χάμσαϊρ για τη διερεύνηση των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί και την προστασία των παιδιών και των νέων που μεγαλώνουν στην πόλη», ανέφερε.

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