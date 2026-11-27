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Η κυβέρνηση της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρεται, «η Μελόνι εξέφρασε την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι της Βεγγάζης». Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η επιχείρηση αυτή «παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και κινδυνεύει να προκαλέσει την επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία στην όλη πορεία που πρέπει να οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αλλά «αποσαφήνισε ότι η στήριξη αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποδοχή πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιταλίας και της περιοχής».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προληπτικό συντονισμό με τους εταίρους. Διαβεβαίωσε ότι κατανόησε τις ιταλικές ανησυχίες και δεσμεύθηκε ότι θα εγγυάται μια διαρκή και άμεση επικοινωνία και ότι θα μοιράζεται τις πληροφορίες που θα διαθέτει», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Γκουίντο Κροζέτο: Ο Ζελένσκι είπε ψέματα, η επίθεση στη Λιβύη δεν έγινε μετά από συνεννόηση

Μετά τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, και ο υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την επίθεση του Κιέβου κατά ρωσικών πλοίων στ’ ανοικτά της Βεγγάζης.

Πιό αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Αμυνας υπογράμμισε:

«Ο Ζελένσκι είπε ψέματα. Είπε ψέματα σε ό,τι αφορά την Ιταλία, αλλά σήμερα ήρθα σε επαφή και με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και κανείς δεν είχε ειδοποιηθεί. Το είπε ο Ταγιάνι και το επαναλαμβάνω και εγώ. Απ’ ότι ξέρω, επίσης, μίλησε με την Μελόνι και άλλαξε εκδοχή».

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