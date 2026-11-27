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Οι ηγέτες της ΕΕ βλέπουν με ανυπομονησία την ιδέα μιας πιθανής διαμάχης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τα πάντα, από τους ψηφιακούς φόρους έως τους κανόνες για τις αμυντικές προμήθειες και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Καθώς οι τεταμένες συνομιλίες για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ κατέληξαν σε ναυάγιο το βράδυ της Πέμπτης, ηγέτες, συνέχισαν να πιέζουν για αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με το Politico.

«Η Γαλλία υπερασπίζεται αυτήν την ιδέα [του ψηφιακού φόρου] και το κάνει από το 2018», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους. Η Ευρώπη ήταν «πολύ νόμιμη» στην επιβολή ενός τέτοιου φόρου, επειδή οι ΗΠΑ δεν σεβόντουσαν τις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πρόσθεσε.

Τέτοιες προτάσεις θέτουν τις Βρυξέλλες σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον, η οποία έχει επανειλημμένα καταδικάσει πολιτικές που θεωρούνται μεροληπτικές εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων. Ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, ακριβώς τη στιγμή που οι ηγέτες ετοιμάζονται να υπογράψουν ένα δάνειο 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

«Ο ψηφιακός φόρος δεν είναι στην πραγματικότητα ένα στοιχείο που αποδέχεται η αμερικανική πλευρά, επομένως είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφερόμενος σε ευρύτερους πιθανούς περιορισμούς στα ευρωπαϊκά αγαθά, πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα ζητήματα δασμών θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε κάποια σύγκρουση».

Ωστόσο, σε συνομιλίες με το Politico, διπλωμάτες, ειδικοί και νομοθέτες της ΕΕ δήλωσαν ότι πολλές χώρες είναι πλέον λιγότερο επιφυλακτικές απέναντι σε μια πιθανή σύγκρουση με τις ΗΠΑ μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές και μετά από χρόνια εμπορικών διαμαχών και εντάσεων για την πολιτική για την Ουκρανία, που έχουν συνηθίσει τους ηγέτες να παραμένουν στάσιμοι με την Ουάσινγκτον.

«Η παλίρροια αλλάζει»

H Ουάσινγκτον δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει νέους δασμούς κατά της ΕΕ. Ωστόσο, έρχονται περισσότερες έρευνες, για παράδειγμα σχετικά με τις «ψηφιακές διακρίσεις», ενισχύοντας την αίσθηση ότι οι εντάσεις με τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτες – και επομένως λιγότερο ανησυχητικές.

«Οι Αμερικανοί πληρώνουν το τίμημα που ήταν τόσο επιθετικοί απέναντί ​​μας», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που δεν κατονομάζεται. «Αν δεν το κάνουμε, θα πληρώσουμε το τίμημα ούτως ή άλλως. Εκεί αλλάζει η κατάσταση».

Όπως πάντα στην Ευρώπη, η άποψη δεν είναι μονοδιάστατη. Αρκετές χώρες έχουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να εμποδίσουν επικίνδυνα μέτρα. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν, δήλωσε καθ’ οδόν προς τη συγκέντρωση της Πέμπτης ότι είχε «κάποιες ανησυχίες» σχετικά με τον αντίκτυπο ενός ψηφιακού φόρου στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μια πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος στοχεύει σε εταιρείες με παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 50 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στην Ευρώπη. Οι Google, Meta και Amazon είναι μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών που θα αντιμετωπίσουν τον φόρο.

Η ιδέα έχει ιδιαίτερα ισχυρή υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού από τους ηγέτες. «Ο ψηφιακός φόρος είναι η λύση για έναν επαρκή προϋπολογισμό χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη», δήλωσε ο Siegfried Mureşan, συνεισηγητής του Κοινοβουλίου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει μια οργισμένη αντίδραση από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτήρισε τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο» ως απειλή για τις ΗΠΑ στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

«Αντιτιθέμεθα στην πρόταση της ΕΕ για έναν ψηφιακό φόρο σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως ακριβώς έχουμε αντιταχθεί (και συνεχίζουμε να αντιτιθέμεθα) σε άλλους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που κάνουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών, ενώ παράλληλα βλάπτουν τους καταναλωτές», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Politico, επαναλαμβάνοντας την εδώ και χρόνια αντίθεση της Ουάσινγκτον .

Ορισμένες χώρες της ΕΕ είναι επίσης επιφυλακτικές απέναντι στην ιδέα. Η Σουηδέζα υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τζέσικα Ρόζενκραντζ δήλωσε στο Politico ότι η Στοκχόλμη έχει «θέση αρχής κατά των νέων ιδίων πόρων» — φόρων σε ολόκληρη την ΕΕ — και αντιτίθεται στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ αρκετών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών της ΕΕ, έχει ταχθεί κατά ενός τέτοιου φόρου. Η Μάλτα είναι αντίθετη, ενώ το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι η Γερμανία έχει πει ότι είναι ανοιχτή στον φόρο, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε αντιταχθεί σε αυτόν με το σκεπτικό ότι θα προκαλούσε τις ΗΠΑ. Άλλα έθνη με στενούς διατλαντικούς δεσμούς, όπως η Δανία και η Φινλανδία, δεν έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην πρόταση του Κόστα.

«Η εμπορική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ βρίσκεται ήδη υπό τρομερή πίεση», δήλωσε η Ιβάνα Ζούζουλ, ανώτερη αντιπρόεδρος Ευρώπης, στο Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. «Οι προτάσεις για την επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών και την προώθηση προτιμήσεων αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων που αποκλείουν τις αμερικανικές εταιρείες από προγράμματα προμηθειών και επενδυτικές ευκαιρίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, απλώς επιδεινώνουν ανεύθυνα αυτή την πίεση».

Σε συνάντηση των Ευρωπαίων πρεσβευτών τη Δευτέρα το βράδυ, καμία αντιπροσωπεία δεν τάχθηκε έντονα κατά του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ που είτε παρευρέθηκαν είτε ενημερώθηκαν για τη συνάντηση, αλλά πολλοί ζήτησαν περαιτέρω συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του φόρου.

Ο έλεγχος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο θεωρείται επίσης θετικός παράγοντας στις Βρυξέλλες. «Νομίζω ότι [η Ευρώπη] θα πρέπει να είναι ενεργή με τα εργαλεία της», δήλωσε το Σάββατο η Αμερικανίδα Δημοκρατική Βουλευτής Πραμίλα Τζαγιαπάλ. «Πάντα ήσασταν μπροστά μας στη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογιών. Και έτσι πιστεύω ότι για εμάς, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτό το ισχυρό στοιχείο».

credit: AP

Ουκρανία, αμυντικές εντάσεις

Ένας άλλος προβληματικός τομέας είναι η πρόταση του Κόστα να κατοχυρωθεί η προτίμηση των ευρωπαϊκών αμυντικών προμηθειών. Η επταετής πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ επιβάλλει τέτοιες προτιμήσεις στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, αποκλείοντας τις αμερικανικές εταιρείες από την υποβολή προσφορών για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γεγονός που προκαλεί κριτική από Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Τα μέτρα που αποκλείουν τις Ηνωμένες Πολιτείες… θα αποδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της ΕΕ», έγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε έγγραφο συζήτησης που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την ευρωπαϊκή προτίμηση, με τον υπουργό Άμυνας Στέφαν-Ράντου Οπρέα να δηλώνει στο Politico αυτή την εβδομάδα: «Χρειαζόμαστε την αμερικανική τεχνολογία στην Ευρώπη και, από την δική μου οπτική γωνία, θα πρέπει να εντοπίσουμε τρόπους συνεργασίας και να έχουμε αμερικανική παρουσία».

Ωστόσο, τέτοιες δημόσιες διαμαρτυρίες αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα μεταξύ των χωρών της ΕΕ που προετοιμάζονται για αποσύρσεις αμερικανικών στρατευμάτων και υλικού στην Ευρώπη.

«Ήδη έχει συμβεί»

Τέλος, υπάρχει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ Τραμπ και Ευρώπης στο θέμα της Ουκρανίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 19 Νοεμβρίου με ηγέτες των ΗΠΑ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ μίλησε για σπατάλη δισεκατομμυρίων για την παροχή όπλων και χρημάτων στην Ουκρανία για μια σύγκρουση που σκοτώνει πολλούς ανθρώπους, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τη συνάντηση.

Αυτή η καταγγελία μόλις που έχει εισακουστεί από τους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι εξετάζουν μια πρόταση για δανεισμό στην Ουκρανία επιπλέον 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει 100 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για την Ουκρανία και ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ λένε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πιθανά περαιτέρω δάνεια προς το Κίεβο.

«Με τις Ηνωμένες Πολιτείες… πολλά από αυτά που φοβόμασταν έχουν ήδη συμβεί», δήλωσε ο πρώτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Δεν έχουμε μεγάλη υποστήριξη για την Ουκρανία. Έπρεπε να αποδεχτούμε μια μη ισορροπημένη εμπορική συμφωνία… και εξακολουθούν να ασκούν μεγάλη πίεση».

«Δεν τα παρατάνε, οπότε τι έχουμε να χάσουμε;».

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