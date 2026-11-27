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Συνελήφθη ένας από τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο, ο 43χρονος Αλεξέι Σόπκα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος».

Ο Αλεξέι Σόκπα είναι μέλος της Ρωσόφωνης Μαφίας του Έντικ και βρίσκεται στα χέρια των ελληνικών αρχών. Μετά τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο διέφυγε στα Κατεχόμενα όπου και συνελήφθη για άσχετο λόγο. Από εκεί μεταφέρθηκε στην Τουρκία και έπειτα εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, 43χρονος αλλοδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, σε βάρος του ανωτέρω είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου ημεδαπού, την 14-01-2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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