Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θέλει να κλείσει την πόρτα στους μετανάστες και να διώξει όλους τους παράνομους. Θεωρεί τους μουσουλμάνους ως απειλή για την Ισπανία. Θέλει να συντρίψει τα περιφερειακά κινήματα που επιδιώκουν την ανεξαρτησία από τη Μαδρίτη. Πιστεύει ότι ο φασίστας δικτάτορας της Ισπανίας, Φρανθίσκο Φράνκο, ήταν καλύτερος από τον νυν αριστερό πρωθυπουργό της, Πέδρο Σάντσεθ.

Για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, καθώς ο πληθυσμός της Ισπανίας που γεννήθηκε στο εξωτερικό άνθιζε, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ ήταν ένα σταθερά εμπρηστικό πρόσωπο στα ακροδεξιά περιθώρια της ισπανικής πολιτικής σκηνής, όπως αναφέρει άρθρο των New York Times.

Τώρα, είναι ακριβώς στη μέση.

Εάν οι δημοσκοπήσεις αποδειχθούν σωστές στις γενικές εκλογές της Ισπανίας την Κυριακή, το ακροδεξιό κόμμα Vox του Αμπασκάλ θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια νέα ισπανική κυβέρνηση, με επικεφαλής το κυρίαρχο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα.

Ο Αμπασκάλ, 50 ετών, με πλούσια γενειάδα και μυώδη σωματική διάπλαση, είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός ηγέτης σε ισπανική κυβέρνηση από την εποχή του Φράνκο, ο οποίος πέθανε το 1975. Αυτό θα καθιστούσε τον Αμπασκάλ το τελευταίο παράδειγμα στην Ευρώπη της αυξανόμενης δημοτικότητας κάποτε αποξενωμένων εθνικιστών που τώρα πλησιάζουν στην καρδιά της διακυβέρνησης.

Μετά τις πρόσφατες ήττες στην Ουγγαρία και τη Σερβία, οι Ευρωπαίοι εθνικιστές φαίνονται στα πρόθυρα μιας ανανεωμένης εκλογικής επιτυχίας σε όλη την ήπειρο.

Ο Αμπασκάλ περιέγραψε την Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό που ξεκίνησε την πολιτική της ζωή σε ένα μεταφασιστικό κίνημα, ως «σπουδαία φίλη», καλωσορίζοντάς την στο σπίτι του τον Ιανουάριο.

Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo. Siempre bienvenida en España @GiorgiaMeloni https://t.co/yM5himzdQt January 3, 2026

Πρόσφατα υποστηρίχθηκε από τη Μαρίν Λεπέν, η οποία ηγείται των δημοσκοπήσεων για την γαλλική προεδρία του χρόνου, και την Άλις Βάιντελ, την επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο ηγείται των εθνικών δημοσκοπήσεων εκεί.

Εν μέρει για να χρηματοδοτήσει τις προεκλογικές του εκστρατείες, το κόμμα του έλαβε δάνεια το 2023 και το 2024 από μια τράπεζα που ανήκε εν μέρει στο ουγγρικό κράτος, όταν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κυβερνούσε τη χώρα. Από το 2024 υπηρετεί ως ηγέτης μιας ακροδεξιάς συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι σύμμαχοί του μιλούν με ενθουσιασμό για την επιτάχυνση της αναδιοργάνωσης της εξουσίας στην Ευρώπη.

«Με τον Σαντιάγο, μοιραστήκαμε πολλές μάχες για μια Ευρώπη ικανή να σεβαστεί την ταυτότητα των εθνών μας», δήλωσε η Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην εναρκτήρια προεκλογική συγκέντρωση του Αμπασκάλ στη Μαδρίτη αυτόν τον μήνα.

Για επικριτές όπως ο Σάντσεθ, ο Αμπασκάλ αποτελεί κίνδυνο για την Ισπανία και την ήπειρο. «Όταν εισάγεις το Vox στην εξίσωση, όλα αλλάζουν», δήλωσε ο Σάντσες σε τηλεοπτική συνέντευξη τον Οκτώβριο. «Δεν μιλάμε πλέον απλώς για αλλαγή κυβέρνησης. Μιλάμε για οπισθοδρόμηση».

Επί δεκαετίες, υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία, λόγω των πρόσφατων εμπειριών τους με δεξιές δικτατορίες, ήταν άτρωτες στην ακροδεξιά.

Ο Αμπασκάλ δεν συμφωνεί. Με τα χρόνια, έχει προσελκύσει ολοένα και περισσότερο υποστήριξη από διάφορα τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εργαζομένων και μελών της ελίτ, ορισμένων ηλικιωμένων που νοσταλγούν το καθεστώς Φράνκο και ενός υποσυνόλου νέων ψηφοφόρων που μεγάλωσαν αντιτιθέμενοι στην αριστερή κυβέρνηση του Σάντσεθ.

Γιος και εγγονός συντηρητικών τοπικών πολιτικών, ο Αμπασκάλ μεγάλωσε στο Αμούριο, μια μικρή πόλη στη βόρεια Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας, όπου μέλη του Vox λένε ότι υποστηρικτές της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ απείλησαν την οικογένειά του για την υποστήριξή της σε μια έντονα συγκεντρωτική Ισπανία. Λέει ότι υποστηρικτές της ΕΤΑ έβαλαν φωτιά στο οικογενειακό κατάστημα ρούχων, επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον πατέρα του και έγραψαν απειλές με σπρέι στα άλογα της οικογένειας.

Αντί να διώξει τον Αμπασκάλ, η ατμόσφαιρα φόβου τροφοδότησε την εθνικιστική του φλόγα.

Το 1994, σε ηλικία 18 ετών, εντάχθηκε στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα. Αργότερα εξελέγη τοπικός σύμβουλος, γεγονός που οδήγησε σε μια αξιομνημόνευτη αντιπαράθεση μέσα στο Δημαρχείο μεταξύ του Αμπασκάλ και ενός πλήθους Βάσκων εθνικιστών με κόρνες και τον αποκάλεσαν φασίστα. Έλαβε αστυνομική προστασία και άρχισε να φέρει ένα πιστόλι Smith & Wesson.

Αποχώρησε από το Λαϊκό Κόμμα το 2013 και ίδρυσε το Vox, τοποθετώντας το ως ναυαρχίδα μιας εθνικής ενότητας που θεωρούσε ότι απειλούνταν από τους αυτονομιστές.

Ο Ιβάν Εσπινόζα ντε λος Μοντέρος, συνιδρυτής του Vox, ο οποίος διαγράφηκε μετά από διαμάχη με τον Αμπασκάλ το 2023, δήλωσε ότι ο Αμπασκάλ είχε ιδιαίτερα κίνητρο να ιδρύσει το νέο κόμμα από αυτό που θεωρούσε την ήπια μεταχείριση των αυτονομιστών τρομοκρατών κρατουμένων από το Λαϊκό Κόμμα.

Ο Αμπασκάλ έγινε ειδικός στη χρήση πολιτικής γλώσσας και εικόνων που τόνιζαν την εθνικιστική του ιδεολογία. Είχε φωτογραφηθεί να σκαρφαλώνει σε τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες σε σχήμα ταύρων – ένα εθνικό σύμβολο – που είναι εγκατεστημένες σε όλη την ισπανική ύπαιθρο. Και οι πολιτικές του διαφημίσεις αναφέρονταν στην Ανακατάκτηση της Ισπανίας, τη μεσαιωνική περίοδο κατά την οποία οι Χριστιανοί βασιλιάδες έβαλαν τέλος σε αιώνες ισλαμικής κυριαρχίας.

«Υπάρχουν στοιχεία φρανκικής νοσταλγίας εκεί, αν και δεν είναι αυστηρά ένα φρανκικό κόμμα», δήλωσε ο Λουίς Κορνάγκο-Μπονάλ, πολιτικός επιστήμονας στο London School of Economics. «Θα το χαρακτήριζα ριζοσπαστική δεξιά με αυταρχική χροιά, αν και θεωρούν τους εαυτούς τους δημοκράτες – απλώς υποστηρίζουν μια εκδοχή της δημοκρατίας που είναι πολύ λιγότερο φιλελεύθερη».

Εν μέσω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, ο Αμπασκάλ μιλάει αδιάκοπα για μια «ισλαμιστική εισβολή» και έχει ορίσει «περισσότερα τείχη και λιγότερους Μαυριτανούς» ως λύση στα προβλήματα της Ισπανίας. Έχει αρνηθεί ότι είναι ρατσιστής, αλλά αναγνωρίζει ότι αντιτίθεται στη μουσουλμανική μετανάστευση. «Το πρόβλημα είναι ότι είναι Μουσουλμάνοι, όχι η φυλή ή η εθνικότητά τους», είπε το 2016.

Επί χρόνια, ο Αμπασκάλ εκμεταλλευόταν τους φόβους ορισμένων Ισπανών που πίστευαν ότι η αριστερή κυβέρνηση Σάντσεθ έδινε προτεραιότητα στις ανάγκες των μεταναστών έναντι εκείνων των πολιτών.

«Οι εργαζόμενοι Ισπανοί πρέπει να πληρώνουν, με τους δικούς τους φόρους, για να στηρίζουν τους βιαστές των κορών τους και τους πολιτικούς που τους φέρνουν εδώ», είπε τον Ιούλιο του 2025. Αυτό το καλοκαίρι, όταν περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο σε μια ισπανική επικράτεια στη Βόρεια Αφρική, ένας από τους υπολοχαγούς του, ο José María Figaredo, μίλησε για «κυνήγι μεταναστών έναν προς έναν». Δόθηκε η ευκαιρία να καταδικάσει το σχόλιο σε μια δημοφιλή εκπομπή αυτόν τον μήνα, ο Αμπασκάλ αρνήθηκε.

Το 2023, ο Σάντσεθ χρησιμοποίησε το φάντασμα του Αμπασκάλ για να παρακινήσει τους αριστερούς και μετριοπαθείς ψηφοφόρους να συσπειρωθούν στο πλευρό του. Αυτό λειτούργησε και ο Αμπασκάλ δεν είχε καλή απόδοση στις εκλογές, πλήττοντας την ευρύτερη συντηρητική συμμαχία και χάνοντας την ευκαιρία του να εισέλθει στην κυβέρνηση.

Εκτός του ότι κατηγορεί τους μετανάστες για τα προβλήματα της Ισπανίας, ο Αμπασκάλ θέλει να μειώσει τους φόρους και να αυξήσει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας για τους Ισπανούς πολίτες. Ως σκεπτικιστής της κλιματικής αλλαγής, ελπίζει να αναιρέσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που είναι κρίσιμοι για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης και να μειώσει δραστικά τη γραφειοκρατία γενικότερα.

Το κόμμα του έχει ζητήσει νόμους που καταργούν ορισμένα δικαιώματα για την άμβλωση, την αλλαγή ενός νόμου για τη βία λόγω φύλου που, όπως λέει, εισάγει διακρίσεις εις βάρος των ανδρών επειδή θεσπίζει διαφορετικές ποινικές κυρώσεις ανάλογα με το φύλο του δράστη και του θύματος, και τον έλεγχο αυτού που θεωρεί ως υπερβάσεις του φεμινισμού. Στο παρελθόν, οι πινακίδες των κομμάτων περιελάμβαναν υποψηφίους που πετούσαν ΛΟΑΤΚΙ+, φεμινιστικά και άλλα σύμβολα στα σκουπίδια. «Ολόκληρη η πλατφόρμα του βασίζεται στις διακρίσεις», δήλωσε ο 27χρονος Χούλιο Ολιέτ, μουσικός που σκόπευε να ψηφίσει ένα αριστερό κόμμα.

Στην εξωτερική πολιτική, ο Αμπασκάλ είναι καχύποπτος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λατρεύει τον Πρόεδρο Τραμπ, ακόμη και αν ο κ. Τραμπ δυσκολεύεται να θυμηθεί το όνομά του.

Το 2023, ο κ. Τραμπ χαιρέτησε τον Αμπάσκαλ στο συνέδριο του CPAC ως Σαντιάγο «Ομπεσκάλ», προσθέτοντας «Ευχαριστώ, Σαν Ντιέγκο».

Το ερώτημα για πολλούς στην Ισπανία τώρα είναι πού θα οδηγούσε ο Αμπασκάλ τον κυβερνητικό συνασπισμό της χώρας. Το Vox έχει ήδη ενταχθεί σε συνασπισμούς σε περιφερειακές κυβερνήσεις, όπου οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι συμπεριφέρθηκε υπεύθυνα. Οι επικριτές του λένε ότι δεν έχει ακόμη δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ο Αμπασκάλ να μην ενταχθεί σε μια συντηρητική κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά αντίθετα να την στηρίξει στο Κοινοβούλιο για να αποφύγει την ευθύνη της διακυβέρνησης και να συνεχίσει να αυξάνεται η ισπανική δυσαρέσκεια. Αλλά αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο αποξένωσης των ψηφοφόρων που επέλεξαν το Vox για να αλλάξουν τα πράγματα.

Κάποιοι είπαν ότι αν το Vox πιέσει υπερβολικά από το εσωτερικό της κυβέρνησης, ειδικά σε κάτι τόσο ζωτικής σημασίας για την ισπανική οικονομία όσο η μετανάστευση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις εντός του συνασπισμού της και ενδεχομένως να προκαλέσει αναταραχές στους δρόμους.

«Θα είναι μια πολύ ιδεολογική νομοθετική θητεία», δήλωσε ο Γκιγιέρμο Φερνάντες Βάσκεθ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμοι για ευθεία σύγκρουση με Τραμπ οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Φόρος στην τεχνολογία, άμυνα και Ουκρανία τα «πεδία μάχης»

Ρωσική στρατιωτική νηοπομπή στη Μεσόγειο άλλαξε πορεία μετά τη βύθιση πολεμικού πλοίου στη Λιβύη

Σερβία: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα – Είχε συμφωνηθεί πριν τις εκλογές, παραμένει προσηλωμένος στις αξίες της «Φοιτητικής Λίστας»