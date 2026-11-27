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Η Κόστα Ρίκα αρνήθηκε την είσοδο στην ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, αφού τέθηκε υπό «διεθνή προειδοποίηση για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ενέργειες».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας που διορίστηκε από τον ΟΗΕ για να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, κρατείται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χουάν Σανταμαρία, κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, ανέφερε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Η Ιταλίδα δικηγόρος είχε ταξιδέψει στην χώρα της Κεντρικής Αμερικής για να λάβει τιμητικό διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Ο Όμερ Μπαντίγια, γενικός διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης της Κόστα Ρίκα, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση την Πέμπτη ότι οι αρχές της αρνήθηκαν την είσοδο επειδή αποτελούσε αντικείμενο «διεθνούς συναγερμού για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ενέργειες».

Δεν διευκρίνισε την πηγή της προειδοποίησης ούτε παρείχε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό. «Όταν διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, οι αστυνομικές μας αρχές εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις του νομικού μας συστήματος», είπε.

«Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τρομοκρατία», δήλωσε η Αλμπανέζε σε ανάρτηση στο X την Παρασκευή.

@UNHumanRights @volker_turk Thank you HC. I hope the government allows me entry including in recognition of the hard work by the University of Costa Rica to prepare for today’s ceremony. They shall also cease to spread nonsense about "connection with terrorism". Defending human rights is not terrorism. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Διορίστηκε στη θέση της το 2022 και έχει επικρίνει σφοδρά τις στρατιωτικές ενέργεις του Ισραήλ στη Γάζα, κατηγορώντας τη χώρα ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Nación της Κόστα Ρίκα την Παρασκευή, η Αλμπανέζε απέρριψε την κατηγορία των αρχών της Κόστα Ρίκα. «Αν έχετε στοιχεία, θα πρέπει να τα παρουσιάσετε, αν όχι, θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τα λεγόμενά σας», είπε.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί βαθιά για την απόφαση να απαγορευτεί η είσοδος στην Αλμπανέζε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Αυτό είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με τη μακροχρόνια δέσμευση της Κόστα Ρίκα στα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Τουρκ, προτρέποντας τις αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να επιτρέψουν στους Αλβανούς να εισέλθουν στη χώρα.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Αλμπανέζε παρέμεινε στη διεθνή ζώνη του αεροδρομίου και δεν είχε εισέλθει επίσημα στο έδαφος της Κόστα Ρίκα.

Σε μια ανάρτηση στο X αργά την Πέμπτη, η Αλμπανέζε κοινοποίησε μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο, γράφοντας: «Εδώ θα περάσω την πρώτη μου νύχτα στην Κόστα Ρίκα».

Το Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα πραγματοποίησε την τελετή την Παρασκευή και ανακοίνωσε ότι η Αλμπανέζε θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως.

Το πανεπιστήμιο είχε προηγουμένως καλέσει τις αρχές μετανάστευσης και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να εξηγήσουν τους νομικούς λόγους της απόφασής τους. «Το γεγονός ότι ένας εισηγητής του ΟΗΕ δεν μπορεί να εισέλθει στη χώρα για να λάβει ακαδημαϊκή διάκριση είναι ζήτημα τεράστιας σοβαρότητας», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Ο Víctor Madrigal-Borloz, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κόστα Ρίκα και πρώην ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, κοινοποίησε φωτογραφίες στο X που δείχνουν την Αλμπανέζε να κάθεται οκλαδόν στο πάτωμα του αεροδρομίου μπροστά από έναν φορητό υπολογιστή καθώς έδινε την διάλεξή της για να παραλάβει τον τιμητικό διδακτορικό.

Será nuestra vergüenza por décadas: así rindió su clase magistral @FranceskAlbs para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Costa Rica. @volker_turk @UN_SPExperts https://t.co/oNwgpDN6B7 — Victor Madrigal-Borloz (@victor_madrigal) November 27, 2026

«Αυτό θα είναι η ντροπή μας για δεκαετίες», έγραψε.

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