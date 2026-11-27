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Έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, αλλά και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο οποίος χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «γκραν μετρ της πολιτικής», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση δι’ αντιπροσώπων μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το Politico, κορυφαία πολιτικά στελέχη στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές χώρες εξαπέλυσαν πυρά κατά του Κούσνερ, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού Κοινοβουλίου να ζητά την απομάκρυνσή του από τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στο podcast «MD Meets» του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (25/11), ο Κούσνερ υποστήριξε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος «επέδειξε αυτοσυγκράτηση» επειδή δεν χρησιμοποίησε πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στον πόλεμο, τον οποίο το Κρεμλίνο κλιμάκωσε με την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ότι «ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων, στον οποίο η Ευρώπη χρηματοδοτεί και εξοπλίζει την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας».

Jared Kushner talked to Mathias Döpfner, CEO of POLITICO’s parent company Axel Springer, about whether Vladimir Putin really wants peace in Ukraine for an episode of Döpfner’s “MD Meets” podcast.



👉 Full episode: https://t.co/A7IdkJQy1W pic.twitter.com/WAz7R8SuQV — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 25, 2026

Όπως και το Politico, το «MD Meets» εντάσσεται στο διεθνές δημοσιογραφικό δίκτυο Axel Springer Global Reporters Network.

«Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο – όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στο Politico ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού Κοινοβουλίου και βουλευτής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο «απίστευτος φίλος» Ντμίτριεφ και οι αιχμές κατά του Ζελένσκι

Η συνέντευξη έδωσε μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Κούσνερ τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς αναφέρθηκε στον ρόλο του στις υποθέσεις της Ουκρανίας, του Ιράν και της Γάζας, αλλά και στην πεποίθησή του ότι «το πολυτιμότερο εξαγώγιμο προϊόν της Αμερικής είναι στην πραγματικότητα ο καπιταλισμός».

Ο γαμπρός του Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ «απίστευτο φίλο», εμφανίστηκε, ωστόσο, λιγότερο θετικός απέναντι στον Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επιτεθεί «λανθασμένα» στον Τραμπ στο παρελθόν.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις του Κιέβου με τον Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι εξακολουθεί να πιέζει για την παράδοση αμερικανικής κατασκευής πυραύλων αναχαίτισης Patriot, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο.

Οι εντάσεις μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας παραμένουν, με τον Τραμπ να τροποποιεί μονομερώς την Τετάρτη (25/11) κοινή δήλωσή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καλώντας όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και την Ουκρανία να αποφύγουν τη διεύρυνση του πολέμου.

«Βλέπουν την Ουκρανία μέσα από τα μάτια του Πούτιν»

Ο Μερέζκο ζήτησε την αντικατάσταση τόσο του Κούσνερ όσο και του Στιβ Γουίτκοφ, του έτερου απεσταλμένου του Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Εδώ και καιρό υποστηρίζω ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ πρέπει να αντικατασταθούν», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν βλέπουν την Ουκρανία ούτε καν ως επιχειρηματίες που επιδιώκουν συμφωνίες με τη Ρωσία, αλλά μέσα από τα μάτια του ίδιου του Πούτιν».

Τη μεγαλύτερη οργή στο Κίεβο προκάλεσε η παρουσίαση της σύγκρουσης από τον Κούσνερ ως πολέμου δι’ αντιπροσώπων μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Η Χαλίνα Γιαντσένκο, επίσης βουλευτής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», έκανε λόγο για «πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η οποία, μεταξύ άλλων, αρνείται στην Ουκρανία την ιδιότητα του ανεξάρτητου δρώντος».

«Φαίνεται ότι σε αυτή τη συνέντευξη ο Τζάρεντ Κούσνερ λειτούργησε, κατά κάποιον τρόπο, ως συνήγορος της Ρωσίας», δήλωσε στο Politico.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του δημοσιεύματος για σχολιασμό της κριτικής που δέχεται ο Κούσνερ.

«Καθαρή προπαγάνδα του Κρεμλίνου»

Η συνέντευξη προκάλεσε αντιδράσεις και στις τάξεις των πλέον ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, έμπειρος Γερμανός βουλευτής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε στο Politico ότι η Ουάσιγκτον «δεν ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής», αλλά ασκεί μονομερή πίεση στην Ουκρανία.

«Υπό τον Τραμπ, οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό της Ρωσίας», υποστήριξε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε ούτε στο αίτημα για σχολιασμό της ευρύτερης κριτικής που διατυπώθηκε σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά της, η Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε την περιγραφή της σύγκρουσης ως πολέμου δι’ αντιπροσώπων «καθαρή προπαγάνδα του Κρεμλίνου».

Όπως ανέφερε, μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Κούσνερ «δύσκολα μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως ουδέτερος διαμεσολαβητής».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται να προτιμά «να κάθεται στα γόνατα του Πούτιν παρά να εργάζεται για μια δίκαιη ειρήνη».

Το Politico επικοινώνησε με τα υπουργεία Εξωτερικών της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, χωρών που συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που τηρούν την πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Για την Ουκρανή βουλευτή Χαλίνα Γιαντσένκο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η Ουάσιγκτον να πιστέψει όσα ακούει από τη Μόσχα.

«Κατά τη γνώμη μου, οι αναφορές σε θερμότερες σχέσεις αποτελούν έναν μύθο, τον οποίο ο Πούτιν προσπαθεί να κάνει την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα να πιστέψει», κατέληξε.

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