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Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας σε συνέντευξή του στο Politico στις 25 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια ματιά στο πώς ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της Ουάσινγκτον βλέπει τη Μόσχα και τον ηγέτη της.

Ο Κούσνερ, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Πούτιν τουλάχιστον τέσσερις φορές και έχει περάσει ώρες συνομιλώντας μαζί του, σπάνια δίνει συνεντεύξεις.

«Ο Τζάρεντ είναι πάντα στο MacBook του, γράφει κάτι και σκέφτεται νέες ιδέες», δήλωσε στην Kyiv Independent ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κούσνερ επαίνεσε επανειλημμένα την ηγεσία του Πούτιν και φάνηκε να αποδέχεται την επιχειρηματολογία του Κρεμλίνου σχετικά με τον πόλεμο.

«A grandmaster of politics »

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κούσνερ περιέγραψε τον Πούτιν ως «μεγάλο μετρ της πολιτικής» και «ιστορική προσωπικότητα» που «επιθυμεί ειρήνη».

«Μπορεί να μην αρέσει στον κόσμο αυτό που έχει κάνει, αλλά είναι σίγουρα ένας μεγάλος μετρ της πολιτικής», είπε ο απεσταλμένος. «Η εκτίμησή μου είναι ότι όχι μόνο θέλει ειρήνη, θέλει να προσπαθήσει να αλλάξει τη σχέση με την Αμερική».

Τι είπε ο Κούσνερ;

Ο Κούσνερ έδωσε συνέντευξη στον Ματίας Ντέπφνερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Axel Springer, της μητρικής εταιρείας του Politico, για το podcast MD Meets.

Jared Kushner calls Putin a historical figure and a “grandmaster of global politics”. Trump’s son-in-law claims that the Russian dictator assured the US that he has no intention of using nuclear weapons. The US is also discussing two possible ways to end the war with Russia: freezing the fighting before reaching a peace agreement, or Kyiv giving up the entire Donbas in exchange for NATO membership. According to Kushner, Europe was not invited to the talks in Abu Dhabi because of Putin’s position. The dictator believes Europeans are seeking Russia’s strategic defeat. November 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κούσνερ περιέγραψε τον Πούτιν ως «πολύ οργανωμένο». Είπε ότι «στους ανθρώπους μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει αυτό που έχει κάνει, αλλά είναι σίγουρα ένας μεγάλος μάστορας της πολιτικής», προσθέτοντας, «είναι μια ιστορική προσωπικότητα».

Ο Κούσνερ περιέγραψε επίσης τη σύγκρουση ως πόλεμο δι’ αντιπροσώπων, στον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Επαίνεσε τον Πούτιν που δεν κλιμάκωσε περαιτέρω τη σύγκρουση.

Jared Kushner: "It’s effectively become a proxy war where Europe is funding and arming Ukraine against Russia. And it won’t take a lot of miscalculation for this thing to escalate massively. So far, Putin has shown restraint" https://t.co/7JrKtBHI6m — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 26, 2026

«Συμφώνησε να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Κούσνερ, μετά από χρόνια αμφιλεγόμενης ρητορικής του Κρεμλίνου που περιελάμβανε και πυρηνικές επιθέσεις.

Τα σχόλια του Κούσνερ προκάλεσαν καταδίκη από ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είπαν ότι επανέλαβε τα ρωσικά επιχειρήματα.

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είχε σχολιάσει τα σχόλια του Κούσνερ.

Πώς αντέδρασαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης;

Η ιστορία εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Tass. Είχε τον τίτλο: «Ο Πούτιν είναι μια ιστορική προσωπικότητα, ο Ζελένσκι είναι αντιπαραγωγικός. Ο γαμπρός του Τραμπ μετά τις διαπραγματεύσεις».

Περιγράφοντας τον Κούσνερ ως εγγονό Λευκορώσων παρτιζάνων —η Λευκορωσία είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας— το Tass ανέφερε ότι ο απεσταλμένος είπε ότι ο Πούτιν κρατούσε προσεκτικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε επίσης τον Κούσνερ να λέει ότι ο Πούτιν «έχει πολύ βαθιά κατανόηση των ζητημάτων και έχει πολύ σταθερές απόψεις επ’ αυτών».

Ωστόσο, η λέξη «αντιπαραγωγικό», που χρησιμοποιείται από το Tass για να περιγράψει τον Ζελένσκι, δεν εμφανίζεται στην τελευταία συνέντευξη του Κούσνερ. Αντίθετα, αναφέρεται σε σχόλια που του αποδίδονται σε προηγούμενη συνέντευξή του στο New York Magazine.

Το άρθρο αυτό δεν παραθέτει άμεσα τον Κούσνερ, αλλά αναφέρει: «Ο Κούσνερ συμπάσχει με τον Ζελένσκι, αλλά πιστεύει ότι η ουκρανική συνήθεια να διαπραγματεύεται δημόσια είναι αντιπαραγωγική».

Ένα ξεχωριστό άρθρο του Tass την Πέμπτη είχε τίτλο «Ο Κούσνερ προέτρεψε τον Ζελένσκι να μιλάει με περισσότερο σεβασμό στον Τραμπ». Τόνιζε τα σχόλια του Αμερικανού απεσταλμένου σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε ο Κούσνερ σχετικά με το πώς ο Τραμπ πρέπει να αποφασίσει εάν η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Ζελένσκι θα πρέπει να αλληλεπιδρά με τον Τραμπ «με σεβασμό», ανέφερε το Tass, επικαλούμενο τον Κούσνερ.

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