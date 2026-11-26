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Την ανάγκη να διατηρηθεί η ανθρώπινη ελευθερία επιλογής και λήψης αποφάσεων απέναντι στην ολοένα και ισχυρότερη Τεχνητή Νοημοσύνη υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι θεωρεί πως η ανθρωπότητα θα πρέπει να εκχωρήσει την ελεύθερη βούλησή της στα συστήματα ΤΝ.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση στους κόλπους της τεχνολογικής βιομηχανίας για τα όρια της εξουσίας που πρέπει να αποκτήσουν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και, κυρίως, για το κατά πόσο οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να έχουν τον τελικό λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και την κοινωνία τους.

Αφορμή στάθηκε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο κορυφαία στελέχη της Anthropic εκτιμούν ότι, στο μέλλον, η ανθρωπότητα θα χρειαστεί να παραχωρήσει μέρος της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε υπερνοήμονα συστήματα ΤΝ.

Ο Αμοντέι απάντησε στις αναφορές με εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απορρίπτοντας την ιδέα ότι υποστηρίζει μια τέτοια εξέλιξη.

No, I do not believe that we should “surrender human free will” to AI systems, and it’s absurd to suggest that I do. I have written hundreds of pages of essays and a constant theme in them is the need for AI to be governed by legitimate democratic processes. For millennia (going… https://t.co/DUQxWZDPAk — Dario Amodei (@DarioAmodei) November 25, 2026

«Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να “παραδώσουμε την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση” σε συστήματα ΤΝ και είναι παράλογο να υπονοεί κανείς ότι το πιστεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τα όρια της αξιοποίησης της τεχνολογίας, τονίζοντας: «Δεν πρέπει ποτέ να θυσιάζουμε τη νομιμοποίηση ή την αυτοδιάθεση στον βωμό της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας».

Η ανησυχία για την αυξανόμενη ισχύ της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το ζήτημα της ανθρώπινης αυτονομίας απέναντι στην ΤΝ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση της Anthropic ότι το μοντέλο Claude της εταιρείας συνέβαλε στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα όλων των εποχών.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με τις δυνατότητες των σύγχρονων μοντέλων ΤΝ, αλλά και για το πώς ενδέχεται να αλλάξει η σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής ΤΝ της Meta, Αλεξάντρ Γουάνγκ, παρενέβη στη συζήτηση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο μαθηματικό επίτευγμα ως «την αρχή μιας σημαντικής αλλαγής» στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Μάλιστα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προοπτική απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου, σημειώνοντας: «Δεν πρέπει να είμαστε εντάξει με μια “παράδοση” της κοινωνίας στην ΤΝ».

Οι φόβοι για απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου

Οι προβληματισμοί γύρω από την πιθανότητα αυτόνομα συστήματα ΤΝ να ξεπεράσουν τα όρια του ανθρώπινου ελέγχου δεν είναι καινούργιοι. Αντιθέτως, αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Σίλικον Βάλεϊ, ιδιαίτερα μετά από περιστατικά που έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για τους κινδύνους της αυξανόμενης αυτονομίας των ψηφιακών συστημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αναφορές σε κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα Hugging Face, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν αυτόνομοι πράκτορες ΤΝ που είχαν αναπτυχθεί από την OpenAI.

Την ίδια στιγμή, οι προηγούμενες τοποθετήσεις του ίδιου του Αμοντέι έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνέντευξή του στους New York Times, είχε δηλώσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ανάθεση αποφάσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθυμητή, ειδικά όταν διακυβεύεται η ασφάλεια.

Όπως είχε αναφέρει, σε «περιπτώσεις ζωτικής σημασίας, κρίσιμες για την ασφάλεια, θέλουμε πραγματικά να την παραδώσουμε» στην ΤΝ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η πρόβλεψή του στα τέλη του 2024, όταν είχε εκτιμήσει ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης «θα είναι οι ηγέτες και θα δίνουν εντολές σε ανθρώπους ή σε άλλα συστήματα ΤΝ».

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ και στη διατήρηση της ανθρώπινης εποπτείας, της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της δυνατότητας αυτοδιάθεσης.

Η Anthropic στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την ΤΝ

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς η εταιρεία σημειώνει εντυπωσιακή ανάπτυξη και ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, ενώ η αποτίμησή της ξεπέρασε σε κάποια στιγμή τα 2 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή πορεία συνοδεύεται από προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων στον κλάδο, με τις συζητήσεις περί πιθανής «φούσκας» στην αγορά της ΤΝ να εντείνονται.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην απασχόληση, στην κοινωνική ισορροπία, αλλά και στην ίδια την ανθρώπινη ασφάλεια.

Το βασικό ερώτημα που αναδεικνύεται πλέον δεν αφορά μόνο το πόσο έξυπνα ή αποτελεσματικά μπορούν να γίνουν τα συστήματα ΤΝ, αλλά ποιος θα έχει τελικά την εξουσία να αποφασίζει: ο άνθρωπος ή η τεχνολογία;

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