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Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι υποβλήθηκε την Παρασκευή σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα, τον οποίο έσπασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με μια ομάδα δημοσιογράφων.

Ο φιλικός αγώνας μεταξύ του Μαμντάνι – φανατικού οπαδού του “Όμορφου Παιχνιδιού “- και του Τύπου του Δημαρχείου αρχικά είχε προγραμματιστεί να μην δημοσιοποιηθεί. Αλλά ο Μαμντάνι αναγκάστηκε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες στο κοινό την περασμένη εβδομάδα, καθώς μπήκε κουτσαίνοντας σε μια συνέντευξη Τύπου με πατερίτσες και νάρθηκα στο πόδι.

Mayor Zohran Mamdani is reportedly undergoing surgery for his Achilles tendon injury. Heartfelt prayers for a successful surgery, swift recovery and return to serving the people of New York. May Allah grant him complete healing. Ameen! https://t.co/kbsDNcpvkO — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) November 27, 2026

«Σκόραρα ένα γκολ αμέσως μόλις μπήκα στο γήπεδο και ξέχασα ότι ήμουν 35 ετών», είπε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 20 Νοεμβρίου στη ροτόντα του Δημαρχείου. «Λίγο αργότερα, έσπασα τον αχίλλειο τένοντα μου».

Ο τραυματισμός, τον οποίο ο δήμαρχος απέδωσε σε έλλειψη σωστού stretching, δεν τον εμπόδισε να καυχηθεί ότι η ομάδα του είχε νικήσει το σώμα του Τύπου με 10-5.

Ένας δημοσιογράφος που συμμετείχε στο παιχνίδι περιέγραψε τη στιγμή και είπε ότι ο δήμαρχος «κατέρρευσε μόνος του». Κανένα μέλος της αντίπαλης ομάδας δεν συνέβαλε στον τραυματισμό.

Ένας εκπρόσωπος του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ο Μαμντάνι αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο την Παρασκευή και να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας αναρρώνοντας από την επέμβαση. Το Δημαρχείο αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες για το ποιο νοσοκομείο θα πραγματοποιήσει την επέμβαση, επικαλούμενο το δικαίωμα του δημάρχου στο απόρρητο των ασθενών.

Mayor Zohran Mamdani tore his Achilles tendon during a soccer game between his staffers and members of the city’s press corps Thursday night. Mamdani arrived late to the 7 p.m. game at an indoor soccer field in the Financial District. He said he did not stretch before playing. It’s a season-ending injury. He said he’ll be in a boot for six to eight weeks and won’t be able to play soccer again for nine months. Dora Pekec, a mayoral spokesperson, said it was “TBD” whether Mamdani would require surgery. https://t.co/D5Hu9zwPlS November 20, 2026

«Θα μείνω ξαπλωμένος για μερικές μέρες», είπε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αυτή την εβδομάδα.

Η αποκατάσταση του αχιλλείου τένοντα πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία, σύμφωνα με το John Hopkins Medicine. Ο εκπρόσωπος του δημάρχου δήλωσε ότι αυτό θα ισχύει και για την επέμβαση του Μαμντάνι, η οποία συνήθως απαιτεί μια τομή στο πίσω μέρος της γάμπας για να επιτραπεί στους χειρουργούς να ράψουν ξανά τον τένοντα.

Το χρονοδιάγραμμα σημαίνει επίσης ότι ο Μαμντάνι θα αναγκαστεί να μην συμμετάσχει στην ετήσια παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy’s, η οποία αναβλήθηκε για το Σάββατο λόγω καιρού. Ο Μαμντάνι δεν αναμένεται να παραστεί σε καμία εκδήλωση το Σαββατοκύριακο και η επιστροφή του στην εργασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Δημαρχείο.

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