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Ακόμη ένα περιστατικό που εγείρει ζητήματα ασφάλειας των σχολικών υποδομών σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/11) στον Πλάτανο Χανίων, όπου εκπαιδευτικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, όταν επιχείρησε να συγκρατήσει την εξωτερική καγκελόπορτα δημοτικού σχολείου, η οποία υποχώρησε λόγω σκουριάς, την ώρα που η σχολική μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σχολείου με πετρέλαιο, όταν χρειάστηκε να ανοίξει πλήρως η μεγάλη καγκελόπορτα του προαυλίου προκειμένου να εισέλθει το βυτιοφόρο.

Κατά την προσπάθεια να κλείσει η πόρτα, ένα τμήμα της υποχώρησε εξαιτίας της σκουριάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο γυμναστής του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να την συγκρατήσει για να μην πέσει πάνω στους παρευρισκόμενους.

Γονείς: «Από θαύμα δεν χτύπησε παιδί»

Γονείς μαθητών, μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα, περιέγραψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Είχε έρθει το βυτιοφόρο για ανεφοδιασμό πετρελαίου. Έπρεπε να ανοίξει όλη η πόρτα, ώστε να μπει μέσα. Μετά, στην προσπάθεια να κλείσουν την πόρτα, κόπηκε το ένα κομμάτι από τη σκουριά. Ευτυχώς, από θαύμα δεν χτύπησε παιδί. Μόνο ο γυμναστής χτύπησε ελαφρά στο πόδι, όταν προσπάθησε να κρατήσει την πόρτα για να μην πέσει στο κεφάλι όσων ήταν στο σημείο», ανέφεραν.

Παράλληλα, οι γονείς κατήγγειλαν ότι, παρά τη δέσμευση της δημοτικής Αρχής από το περασμένο καλοκαίρι για την καταγραφή των προβλημάτων της σχολικής μονάδας, μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος.

«Από τον δήμο είχαν πει από το καλοκαίρι πως θα καταγράψουν την κατάσταση και τα προβλήματα, αλλά δεν ήρθε κανείς», υποστήριξαν.

Τι απαντά ο αντιδήμαρχος Παιδείας

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κισσάμου, Βασίλης Γλαμπεδάκης, ανέφερε ότι οι μεντεσέδες του τελευταίου φύλλου της καγκελόπορτας είχαν σκουριάσει, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η ίδια η πόρτα «ήταν λειτουργική».

Όπως δήλωσε, η αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου (28/11).

Ο αντιδήμαρχος χαρακτήρισε, επίσης, αρνητική την απόφαση της πολιτείας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στους δήμους, χωρίς αυτοί να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε καν τεχνική υπηρεσία.

Τέλος, σημείωσε ότι ο ίδιος «βρίσκεται διαρκώς δίπλα στα παιδιά».

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