Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

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Φρίκη προκαλεί η υπόθεση της 41χρονης στο Περιστέρι που κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της ρίχνοντας ατροπίνη στο φαγητό του.

Το Mega φέρνει στο φως της δημοσιότητας, βίντεο με τα όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, με την κάμερα να έχει καταγράψει την 41χρονη στην κουζίνα του σπιτιού του εν διαστάσει συζύγου της με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με χειρουργική μάσκα, σκούφο αλλά και γάντια, να ρίχνει κάτι σε τρόφιμα.

Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της με κλειδί που είχε παράνομα και προσέχοντας πολύ να μην αφήσει ίχνη, έριχνε ατροπίνη, εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για την ουσία αυτή, σε τρόφιμα όπως το αλάτι, το πιπέρι και το μέλι.

Το βίντεο το παρακολουθούσε ο ίδιος ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος είχε υποψιαστεί ότι κάποιος μπορεί να τον δηλητηριάζει μέσω φαγητού. Όλα ξεκίνησαν αφού ένιωθε περίεργα μετά το φαγητό. Ένα γεύμα σε εστιατόριο ήταν καθοριστικό. Από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού εντόπισε τη γυναίκα να ρίχνει ένα υγρό στο ποτό του. Οι κάμερες στο σπίτι του επιβεβαίωσαν την υποψία.

«Είδα την πρώην σύζυγο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της οικίας να βρίσκεται εντός φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και πλαστικά γάντια μίας χρήσης και να περιεργάζεται την κουζίνα του σπιτιού και τα τρόφιμα και με σύριγγα έριχνε σε τρόφιμα και νερό άγνωστες ουσίες», είπε ο 41χρονος στις Αρχές.

Πώς συνελήφθη η 41χρονη

Γύρω στις 7:30 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής ο 41χρονος γιατρός κάλεσε τις αστυνομικές αρχές κι ανέφερε ότι από την κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, είδε την εν διαστάσει σύζυγό του να μπαίνει μέσα σε αυτό και να ρίχνει υγρό σε τρόφιμα. Μάλιστα όπως κατήγγειλε κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν κάποιους μήνες όταν οι δύο τους είχαν πάει για να συζητήσουν σε ένα εστιατόριο των Βορείων Προαστίων. Εκεί, όπως είπε ο στρατιωτικός γιατρός αρχίσει να αισθάνεται δυσφορία και διαμαρτυρήθηκε και στους υπεύθυνους του καταστήματος. Τότε οι δύο τους, όπως υποστηρίζει ο στρατιωτικός γιατρός, είδαν από τις κάμερες την 41χρονη να ρίχνει από ένα μπουκαλάκι υγρό μέσα στο φαγητό του.

Ο 41χρονος γιατρός που νοσηλεύτηκε και δύο φορές με συμπτώματα κατάθλιψης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η πρώην σύζυγος του έχει εμμονή μαζί του και σιγά – σιγά τον δηλητηρίαζε. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι το βραδύ της περασμένης Κυριακής βρέθηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της από ενδιαφέρον και για να δει εάν έχει πάρει τα φάρμακα του.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 41χρονος μόλις είδε από την κάμερα που ήταν συνδεδεμένη με το κινητό του την εν διαστάσει σύζυγο του να είναι μέσα στο σπίτι του, τότε αμέσως έσπευσε εκεί. Την πρόλαβε ενώ είχε βγει από το διαμέρισμα κι άρχισε να την κυνηγάει.

«Το ξέραμε από το καλοκαίρι, απλά έπρεπε να αποδειχθεί», λέει το περιβάλλον του γιατρού

«Είχανε βγει για να φάνε μαζί με το παιδί. Αυτή βρήκε την ευκαιρία και του το έκανε και από τότε άρχισε να έχει υποψίες και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ουσιαστικά από τότε ξεκίνησε να λαμβάνει τα μέτρα του. Υπήρχε βίντεο, το είδε με τα μάτια του και γι’ αυτό έκτοτε μετά μπήκε και στη διαδικασία να το αποδείξει. Είχε πάει στην τουαλέτα και αυτή πήρε την κανάτα, την άδειασε στο μπουκάλι του παιδιού, στο ποτήρι της και μετά στο υπόλοιπο που είχε μείνει, έριξε την ατροπίνη, την ανακάτεψε και του την έβαλε στο ποτήρι του. Οπότε με το που γύρισε το ήπιε αυτός ανυποψίαστος και μετά μέχρι να φύγουνε, ήδη είχε αρχίσει αυτός να έχει τα προειδοποιητικά συμπτώματα», λέει στο «Live News» το οικογενειακό περιβάλλον του 41χρονου.

Και συμπληρώνει: «Το ξέραμε από το καλοκαίρι ότι γίνεται αυτό, απλά έπρεπε κάπως να αποδειχθεί. Είχε τα κλειδιά, είχε βγάλει αντικλείδια. Δεν ξέρουμε πώς τα έχει αποκτήσει. Έμπαινε συνεχώς μέσα κατά διαστήματα και έκανε αυτήν τη δουλειά. Μέχρι που κάποια στιγμή το υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερες. Είναι και αυτός σοκαρισμένος. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τώρα. Απλά τώρα και αυτός σιγά σιγά συνειδητοποιεί την κατάσταση. Αυτή έμπαινε συστηματικά στο σπίτι. Είχε κλειδιά, έκανε εφόδους συνέχεια στο σπίτι του και έμπαινε μέσα».

Όπως λέει: «Τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε σχετικά άμεσα, τα οποία στην αρχή είναι ήπια συμπτώματα τύπου ξηροστομία και μετά ταχυκαρδία ή οτιδήποτε και αίσθημα αδιαθεσίας. Το θέμα ήταν ότι μετά από λίγο έχανε την επαφή με το περιβάλλον. Δεν αναγνώριζε.

Δηλαδή ήταν σαν πρεζάκι, σαν να έχει σχιζοφρένεια. Δεν αναγνώριζε κανέναν. Έκανε κινήσεις ας πούμε, όχι επιθετικές, αλλά πώς να το πω, που δεν μπορούσες να τις εξηγήσεις. Δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση ζόμπι.

Ήταν ανεξέλεγκτος, δηλαδή ήταν σε μόνιμη διέγερση και ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί αυτό ήταν να πάει στο νοσοκομείο και να του χορηγήσουν κατασταλτικά φάρμακα μέχρι να περάσει η επίδραση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» της έρευνας για πιθανή δηλητηρίαση μπαίνει και μητέρα του 41χρονου καθώς φέρεται να εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα με τον γιατρό.

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