Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη

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Τη στιγμή που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στη 41χρονη στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», την ώρα που άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχωρούν στη σύλληψή της, μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 41χρονη χρησιμοποιούσε αντικλείδι για να εισέρχεται στην κατοικία του γιατρού. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα και σκούφο και φορώντας γάντια, έριχνε ατροπίνη σε τρόφιμα και νερό.

Μαζί με τη γυναίκα συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν σε κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητό τους. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό (γάντια και μάσκα).

Και τα τρία άτομα προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Συγκεκριμένα, η 41χρονη κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της για απλή συναυτουργία.

Σήμερα, Δευτέρα, 12/10, οι τρεις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, όπου ζήτησαν και έλαβαν αναβολή προκειμένου να απολογηθούν.

Από τα συμπτώματα στην αποκάλυψη μέσω καμερών

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο στρατιωτικός γιατρός παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά τα γεύματά του. Εκείνη την περίοδο, το ζευγάρι ήταν ήδη σε διάσταση, ωστόσο ο ίδιος δεν είχε υποψιαστεί ότι πίσω από την επιδείνωση της κατάστασής του ενδεχομένως βρισκόταν η μητέρα του ανήλικου παιδιού τους.

Τα επεισόδια περιλάμβαναν αλλοίωση της γεύσης, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις. Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε περίπου δύο μήνες πριν από τη σύλληψη, όταν, μετά από κοινό τους γεύμα σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Στα πλάνα φέρεται να είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.

Αποφασίζοντας να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, 11/10, οι κάμερες του σπιτιού κατέγραψαν τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι και να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο με μέλι.

Παρακολουθώντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και κατευθύνθηκε προς την κατοικία του. Ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να την ακινητοποιούν και να τη συλλαμβάνουν.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ δείγμα της επικίνδυνης ουσίας έχει αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση.

Τι είναι η ατροπίνη

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία με μακρά ιστορία στην Ιατρική, όπου χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων και επειγόντων περιστατικών. Ανήκει στα αλκαλοειδή που απαντώνται σε φυτά όπως η μπελαντόνα και δρα αναστέλλοντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.

Μεταξύ των ιατρικών εφαρμογών της περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως αντίδοτο σε συγκεκριμένες δηλητηριάσεις, όπως εκείνες που προκαλούνται από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.

Στην Οφθαλμολογία, η ουσία χορηγείται και με τη μορφή σταγόνων, κυρίως για τη διαστολή της κόρης του ματιού και για άλλες θεραπευτικές ανάγκες. Η χρήση της, ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Για τον λόγο αυτό, η χορήγησή της πρέπει να γίνεται αποκλειστικά όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και με την κατάλληλη παρακολούθηση.

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