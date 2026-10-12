Άγρια επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί στη Λαμία – Στο νοσοκομείο ο ένας

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Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας οδηγός ταξί στη Λαμία, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε μαζί με συνάδελφό του στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 12/10, ενώ ο δεύτερος επαγγελματίας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον συνάδελφό του.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο οποίος νωρίτερα διασκέδαζε σε ουζερί της περιοχής μαζί με ακόμη ένα άτομο, επέστρεψε στην πιάτσα για να πάρει το μηχανάκι του. Εκεί διαπίστωσε ότι είχε πάρει κλήση από την αστυνομία και φέρεται να θεώρησε υπεύθυνους τους οδηγούς ταξί που βρίσκονταν στο σημείο.

Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να εξελιχθεί σε σωματική επίθεση, με τον δεύτερο άνδρα να συμμετέχει στο επεισόδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες έπιασαν τον έναν από τους οδηγούς από τον λαιμό και τον πέταξαν στο έδαφος, ενώ ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε ελαφρά όταν προσπάθησε να παρέμβει για να τον βοηθήσει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της Λαμίας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δύο εμπλεκομένων.

Για την επίθεση μίλησε στο LamiaReport ο πρόεδρος των Ραδιοταξί Λαμίας, Πάνος Γρηγορόπουλος, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για όσα συνέβησαν και αναφερόμενος στον τραυματισμό του συναδέλφου του.

«Άρπαξαν τον συνάδελφο, τον έπιασαν από τον λαιμό, ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω, και τον πέταξαν και τον χτύπησαν. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Το βράδυ θα μείνει στο νοσοκομείο. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Ποιος ο λόγος να χτυπήσουν τον συνάδελφο αυτά τα άτομα;», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

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